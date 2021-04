La gironina HAM engega un projecte pioner per obtenir biometà d'una granja de vaques

Grup HAM ha desenvolupat el primer projecte a Espanya de Biometà 100% vehicular. La iniciativa de l'empresa gironina consisteix en aprofitar el biogàs generat en una planta de codigestió anaeròbica de residus, procedents de la indústria agroalimentària i d'una explotació bovina amb 400 vaques, situada en la Granja Mas Jonquer de Vilanant. L'objectiu és produir gas natural comprimit (GNC) i distribuir-lo a les estacions de servei de la companyia.

La planta és propietat de Apergas, empresa també gironina dedicada a l'enginyeria, desenvolupament i explotació de plantes de biogàs.

La filial de HAM, FNX Liquid Natural Gas, ha instal·lat un equip d'upgrading que permet purificar el biogàs, que conté un 50-60% de metà (la resta és CO2 i aigua), incrementant la seva qualitat i obtenint una puresa de metà superior al 99%.

Una vegada disponible el biometà, també conegut com a gas verd, passa per un equip de compressió que permet augmentar la seva pressió fins als 250 bar, per a emmagatzemar-ho en uns camions que s'utilitzen per a transportar el biometà vehicular, a través d'un gasoducte virtual, amb destinació a les estacions de servei, on es serviran l'equivalent a 2000 quilos de GNC al dia, una quantitat que permet fer «entre 25 i 50.000 quilòmetres cada dia als cotxes», explica Toni Murugó, director general de HAM, que explica que les àrees de servei de la Junquera i de Petrem a Figueres (agregat de la companyia) podran disposar d'aquest biocombustible.

L'empresa també instal·larà un assortidor a Vilanant, que permetrà proveir als vehicles de la zona, reforçant la seva xarxa d'estacions de servei, formada per una trentena d'instal·lacions arreu d'Espanya i més de 80 punts de gas natural comprimit i gas natural liquat, que permeten circular en les principals rutes nacionals i europees.

Per a Toni Murugó, Director de Màrqueting de Grup HAM, "el biometà té un gran potencial i tindrà un paper important en la transició energètica, permetent reduir l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, que afecten el canvi climàtic, gràcies a la seva petjada de carboni negativa. A més, es tracta d'una energia renovable que contribueix a l'economia circular, afavorint l'economia local, generant ocupació en el medi rural, retornant recursos i nutrients al sòl, i com a alternativa sostenible a la incineració o abocadors».

Una inversió d'1,4 milions

Per tirar endavant la iniciativa HAM ha invertit gairebé 1,4 milions d'euros té previst repetir l'experiment amb altres granges. Amb aquest nou projecte, que té previst iniciar-se el juny, Grup HAM assegura que ofereix «una solució integral a tots aquells clients que tenen biogàs, però no disposen de gasoducte, ja que ens encarreguem de l'upgrading, la compressió, el gasoducte virtual i la venda del biometà en les nostres estacions de servei». D'aquesta manera, subratllen, «continuem innovant en tots els nostres projectes, dotant als nostres clients de noves tecnologies i productes que s'adapten a les seves necessitats energètiques reals».

FNX Liquid Natural Gas és experta en el disseny, fabricació i instal·lació de plantes de gas natural i upgrading, en format modular. Disposa d'instal·lacions de fabricació pròpia al País Basc, on es desenvolupen tots els productes i se sotmeten a alts estàndards de qualitat abans de lliurar-los.