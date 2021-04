UGT i CCOO: «Hi ha 40.000 treballadors pobres a Girona»

UGT i CCOO van denunciar ahir la precarietat laboral que impera a la província de Girona. «Més de 40.000 treballadors són pobres, i un de cada quatre empleats està en risc d'exclusió social», va denunciar el secretari general d'UGT a Girona, Xavier Casas. Al seu torn, la secretària general de CCOO a la província, Belén López, va constatar que «la gent treballadora va salvar l'anterior crisi i està salvant aquesta, i ara toca reconèixer aquesta vàlua amb unes millors condicions laborals i socials».

Casas i López van fer aquestes manifestacions en la roda de premsa conjunta que van celebrar ahir davant la seu de la Generalitat a Girona per presentar els actes del Primer de Maig, una jornada que tornarà a estar marcada per la pandèmia.

De fet, aquest any els sindicats commemoraran el Dia Internacional dels Treballadors amb una trobada «estàtica» a la plaça del Vi de Girona sota el lema «El país està en deute amb la gent treballadora».

Casas va explicar que UGT té dues grans reivindicacions. Per un costat, defensar els serveis públics essencials. «Els treballadors públics estan en estat d'alarma des de fa més de 10 anys, estan en una UCI social». Per l'altre, que s'acabi «la dècada de la precarietat laboral». Segons Casas, «les retallades no han portat riquesa. La precarietat és la riquesa que ha portat la reforma laboral».

La secretària general de CCOO a Girona va subratllar que «el treball més feminitzat i precari és el que ha sostingut la vida i la societat durant la pandèmia. Toca defensar les treballadores de les residències i les cuidadores».