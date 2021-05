El model de subscripció es dispara en l'última dècada i entra en nous mercats com l'immobiliari

Dotze euros al mes per una caixa amb productes de bellesa; 23 per rebre un ram de flors cada trenta dies o 40 per tenir cafè en gra cada trimestre. El model de subscripció s'ha disparat en l'última dècada i ha entrat en nous mercats com l'immobiliari o el gran consum. El canvi en el comportament del consumidor, la digitalització, la disminució de la capacitat adquisitiva dels joves o la consciència mediambiental són alguns factors que expliquen aquest fenomen. Incapto n'és un dels exemples. L'empresa aposta pel cafè en gra i, un any després de la seva creació, preveu facturar 5,5 milions d'euros gràcies a aquest model. Kasiky proposa traslladar el pagament per ús al mercat immobiliari i permetre l'accés a habitatges sense costos inicials.

La «proptech», fundada a Barcelona el 2020 procedent del programa d'acceleració d'AticcoLab, ofereix als clients un contracte d'admissió a la seva plataforma. A través d'aquest, l'usuari pot seleccionar l'immoble que prefereixi i entrar-hi sense necessitat de fer una despesa inicial ni pagar comissions.

Passat el termini establert en el contracte, entre tres i 24 mesos, l'inquilí té l'opció de renovar la quota o provar un altre habitatge. «La subscripció és una nova tendència que afecta tots els sectors. Per què el sector immobiliari no pot adaptar-se a les noves necessitats?», es qüestiona la cofundadora de l'empresa, Amal Aoulad.

La companyia ha tancat acords amb immobiliàries com Finques Forcadell o West Side per incorporar una part dels seus pisos a la plataforma i preveu assolir 1.000 habitatges el 2021. A finals d'any vol aixecar una roda d'inversió de 300.000 euros per ampliar l'equip i «posicionar-se» bé en el mercat.

El cas de Kasiky és només un exemple de l'expansió del model de subscripció a nous sectors, com el gran consum o la floristeria. «Abans, aquestes fórmules estaven molt relacionades amb els serveis, com la telefonia o els continguts digitals. Ara, han passat a l'entorn dels productes», assegura el soci responsable del sector del consum i distribució de KPMG, Enrique Porta.

Els serveis de subscripció han crescut a doble dígit en els últims deu anys i el volum de negoci associat a aquest model s'ha multiplicat per sis en els últims sis anys. Spotify, per exemple, ha multiplicat la base de consumidors per cinc en l'última dècada, i Netflix, per deu.

«Els consumidors han canviat la cultura del tenir per la cultura de l'usar», coincideix el director d'innovació i projectes de l'Associació de Fabricants i Distribuidors (AECOC), Jordi Mur. A aquest factor s'hi suma «l'accés massiu» a la tecnologia i el menor poder adquisitiu de les generacions més joves. «Tenen cada cop menys renda disponible, però també volen tenir oci de qualitat. El model escollit és el de despesa variable, amb quotes de subscripció i pagament per ús», explica Mur.

Incapto va néixer el juny del 2020, en plena pandèmia, com un model de subscripció de cafè en gra. L'empresa ofereix diferents varietats d'aquest producte per entre quinze i trenta euros el quilo i es dirigeix tant a empreses com a particulars. El 2020 l'empresa ha facturat 500.000 euros i aquest any preveu ingressar prop de 5,5 milions. «Si vols oferir productes de molta qualitat a preus competitius necessites trobar una recurrència, i això t'ho donen les subscripcions», explica el cofundador de l'empresa, Francesc Font.

La recurrència o la simplificació del procés de compra són, segons els experts i les empreses, dos dels principals avantatges d'aquest model. «Si tens un contracte continuat, aconsegueixes el servei a un cost inferior. A més, permet planificar les compres, els costos i controlar i ajustar el producte al valor», assegura el director d'innovació i projectes d'AECOC.

Comanda recurrent

El model de comanda recurrent, com el de Birchbox o Incapto, és un dels més utilitzats. Tot i això, existeixen també models de «Software as a Service» (Saas), on el client paga una llicència mensual molt assequible per accedir a un sistema de qualitat.

Aquest és el cas del clúster d'innovació tecnològica Secpho. L'entitat acaba de llançar una plataforma digital per connectar professionals del sector «deep tech» a través de l'assistència a esdeveniments virtuals, com fires, congressos o reunions de treball privades. A més, els usuaris també poden accedir a clients potencials que han plantejat un repte tecnològic o presentar nous productes.

En termes generals, la rebuda dels models de subscripció per part dels consumidors ha estat «molt gran» i la previsió és que aquests continuïn creixent. «Veurem companyies alienes al model de subscripció, com el transport, l'alimentació o la higiene, que a poc a poc aniran entrant en la venda en línia directa als consumidors», diu el directiu d'AECOC.