Regions productores de fruita, a favor d'invertir més en innovació

Les cinc principals comunitats autònomes majors productores de fruita a Espanya es van mostrar dijous a favor de promoure el sector amb organitzacions empresarials més fortes i major inversió en innovació. Representants dels governs de Múrcia, Aragó, Comunitat Valenciana, Catalunya i Andalusia han participat en un seminari web, organitzat pel Consell General d'Enginyers Agrícoles i moderat pel periodista Carlos Espatolero, d'Aragón Radio, en ocasió de l'Any Internacional de les Fruites i Verdures.

La fructicultura a Catalunya es va veure afectada pel veto rus imposat el 2014 i els seus preus es van enfonsar fins l'any passat, quan la pandèmia va afegir complicacions en la gestió dels productors, que havien invertit en modernitzar i incrementar l'extensió de les seves explotacions. Així es va expressar el director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del govern català, Carmel Mòdol, que ha previst una campanya de fruita d'os «tranquil·la» i «sensiblement inferior a la capacitat de collita», sense factors que augurin mals preus. Pel que fa als treballadors estrangeres que cada any acudeixen a la campanya de la fruita i que, sense papers, no poden treballar en ella, «tenim unes condicions que no són a la nostra mà canviar-les», va afirmar Mòdol.

El secretari autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, va emfatitzar que la fructicultura de la seva regió està orientada al mercat, però cada vegada són més importants els pagaments directes de la Política Agrària Comuna (PAC) com a part de la renda.

A Aragó, els agricultors han mantingut el proveïment alimentari, si bé l'any passat es van produir dificultats arran de la pandèmia que no es van donar en altres sectors a causa de la «fragmentació i dispersió» de la producció, segons el seu conseller d'Agricultura, Ramaderia i Medi Ambient, Joaquín Olona.