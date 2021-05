L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) considera que el dèficit de l’estat espanyol serà del 3,5% el 2024, tres dècimes més que la previsió del Govern espanyol inclosa en el Programa d’Estabilitat. Segons aquest organisme, el deute en el mateix any se situarà en el 112,4% del PIB, un element que, avisa, serà un «important factor de vulnerabilitat per a l’economia espanyola».

Segons l’Airef, el Programa d’Estabilitat espanyol no té una orientació fiscal a mitjà termini, i no inclou tampoc les implicacions macroeconòmiques i fiscals de les inversions i reformes vinculades al Pla de Recuperació i Resiliència.

En el seu informe, l’Airef assegura que el Programa d’Estabilitat elaborat pel Ministeri d’Hisenda «no compleix amb l’objectiu de constituir un instrument d’orientació de la política fiscal a mitjà termini». Per això, l’organisme recomana «completar l’estratègia fiscal» per arribar a un nivell de dèficit «suficient per reconduir el deute cap a camins més sostenibles que redueixin la vulnerabilitat de l’economia espanyola». Això, apunta, implica integrar en el programa les implicacions de les reformes i inversions derivades dels fons europeus.

En aquest sentit, l’Airef «considera necessari establir un pla de reequilibri que comenci a implementar-se quan la recuperació sigui robusta i que permeti generar un marge de maniobra suficient per fer front als reptes derivats de l’envelliment i a futures crisis».

Previsions de creixement

Sobre les previsions de creixement del Govern espanyol, l’Airef diu que l’increment del 6,5% del PIB el 2021 és «factible si es produeixen avanços en el control de la pandèmia» i es materialitzen els primers efectes dels fons europeus durant la segona meitat de l’any.

A mitjà termini, el Govern espanyol diu que el PIB creixerà un 7% el 2022 i assolirà taxes del 3,5% el 2023 i del 2,1% el 2024. L’organisme de responsabilitat fiscal diu que aquestes xifres han de reflectir la reactivació del turisme i l’impacte dels fons europeus, malgrat que lamenta que el Programa d’Estabilitat en dona «escassa informació».

En tot cas, l’Airef considera que l’escenari macroeconòmic a curt i mitjà termini «és realitzable» si la pandèmia va a la baixa i els projectes incorporats al programa de reformes pels fons Next Generation «s’executen en els terminis establerts i compleixen els requisits establerts en l’àmbit europeu i tenen la qualitat suficient per assolir els efectes multiplicadors esperats».