Els sindicats Domun i CGT han convocat una vaga a la fàbrica Nestlé de Girona que afecta 70 treballadors d'una empresa subcontractada per la multinacional. Pertanyen a la plantilla d'Atlas Serveis Empresarials, i a l'interior de la planta cafetera s'encarreguen de moure palets o alimentar processos amb matèries primeres (un servei que Nestlé té externalitzat). Els dos sindicats, majoritaris al comitè d'empresa, han convocat l'aturada per reclamar millores de sou de la plantilla. Critiquen que aquests treballadors, a més, tenen un conveni col·lectiu que fa deu anys que no es renova, cosa que els ha suposat "una pèrdua important de poder adquisitiu". La vaga començarà el dilluns que ve i s'allargarà els dies 25, 30 i 31 de maig.

Atlas Serveis Empresarials és una empresa que pertany al Grup Adecco. Es dedica a proveir els processos de producció a la fàbrica Nestlé de Girona (un servei que la multinacional té externalitzat). A la factoria de Domeny, Atlas Serveis Empresarials compta amb una plantilla d'uns 70 treballadors. I és ella qui els paga el sou.

La convocatòria de vaga la subscriuen dos dels tres sindicats del comitè d'empresa. Són Domun Sindicat Social i la CGT, que tenen majoria. La UGT, l'altre sindicat, se n'ha desmarcat. Segons subratlla el portaveu de Domun, Gabriel Tejada, l'aturada s'ha convocat per reclamar "millores salarials" i criticar que la plantilla d'Atlas porta deu anys amb un conveni col·lectiu sense renovar. "Això fa que hagin tingut una pèrdua important de poder adquisitiu", diu Tejada.

Quatre dies de vaga

La convocatòria de vaga, que ja s'ha entrat a Treball, afecta tota la plantilla d'Atlas. L'aturada s'ha convocat per als dies 24, 25, 30 i 31 de maig. Començarà el dilluns que ve al torn de tarda (que entra a les dues) i s'estendrà tant als de nit com als de matí.

Aquest dijous, el Departament ja ha convocat les parts a una mediació prèvia. Si s'arriba a acord, la vaga es desconvocarà. Si no, seguirà endavant. El portaveu de Domun, un sindicat que ha nascut fa poc, subratlla que la convocatòria és "totalment justificada".

"La plantilla d'Atlas està acollida al de conveni de transport, distribució i materials de la província de Girona", diu Tejada. "Però d'ençà del 2011, patronals i sindicats no l'han renovat, i això ha anat en detriment dels treballadors", conclou.