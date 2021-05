Productes d’alimentació de proximitat de diverses botigues i productors en un mateix cistell. Aquesta és la fórmula que ha permès a la plataforma de comerç electrònic Lacompra superar les 4.000 compres a la ciutat de Girona. Després de consolidar-se a la capital de la província, l’app gironina amplia el seu radi d’acció i actualment ja arriba a una quarantena de municipis, entre els quals Banyoles, Olot, Figueres, la Bisbal d’Empordà i Santa Coloma de Farners.

Els més de 35 comerços que formen part de la plataforma -des de la gelateria Rocambolesc fins a parades de mercat de fruita ecològica, passant per carnisseries, fleques i peixateries, entre d’altres- es mostren entusiasmats per l’acollida que han rebut els seus productes locals a les noves zones de distribució. En una setmana ja s’han superat les 500 compres entre els nous municipis.

Besalú, Llagostera, Sils, Caldes de Malavella i Maçanet de la Selva són algunes de les poblacions on ara també és possible comprar a tantes botigues de proximitat com es vulgui, amb servei d’entrega agrupat el dia i l’hora que es trïi. Un model de consum online que està connectant amb l’audiència que, malgrat l’auge i els avantatges del comerç electrònic, no vol renunciar als productes de proximitat i qualitat.