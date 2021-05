L’Associació de Comerciants del municipi de Calonge denuncia que el previsible tancament de l’única oficina bancària els deixarà sense opció d’atenció presencial. El col·lectiu va rebre aquesta setmana l’avís de CaixaBank de tancar l’oficina del nucli i traspassar els treballadors a l’altra seu de l’entitat, situada a Sant Antoni de Calonge. Els comerciants lamenten que aquesta decisió deixa el poble de Calonge sense un espai físic on adreçar-se.

Lluís Armela, de l’associació, lamenta que a partir del juny només hi quedarà un caixer automàtic «que a vegades no funciona». En aquest sentit, denuncia que els comerciants es quedaran sense una atenció necessària, com per exemple la d’anar a buscar canvi en dies de mercat. «Evidentment tenir una oficina amb atenció al públic no és un caprici, sinó una necessitat per tanta gent gran que viu sola o que no tenen ningú que els pugui fer les gestions que necessiten en el dia a dia», assegura l’associació en un comunicat.

Afegeixen que «desplaçar-se gairebé quatre quilòmetres (de Calonge fins a Sant Antoni) per a molta gent és un gran inconvenient, la gent gran no saben fer servir el caixer automàtic pràcticament ni per treure diners, ja ens explicaran com pretenen que facin la resta de gestions».

Recollida de signatures

En aquest sentit, volen iniciar un conjunt d’accions per demanar a l’entitat que mantingui l’oficina. La primera d’elles és una recollida de signatures que ja suma més d’un miler de peticions en pocs dies. També com a mesura per involucrar l’Ajuntament i altres organismes per fer pressió al banc. «Els hem proposat alternatives, com ara que només obrin dos dies, un d’ells el de mercat, però ens han assegurat que la decisió està presa», assegura Armela, que recorda que aqusesta oficina fa més de 30 anys que és al nucli. «Abans a Calonge hi havia Banesto, Banc Popular, BBVA i altres. I fins ara només quedava la de CaixaBank», assegura.

A Sant Antoni hi romanen les de Banc Sabadell, BBVA, Santander i CaixaBank.