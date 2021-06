El rebut mensual de la llum s’ha disparat un 42% interanual des de l’entrada en vigor de la nova factura, l’1 de juny. FACUA va atribuir aquest creixement als increments tarifaris de les empreses elèctriques i al nou sistema de facturació per trams horaris.

L’entitat va alertar que aquesta estructura representa un augment del preu de l’energia consumida per a un «altíssim percentatge de consumidors» i perjudica especialment les economies més desafavorides, segons ACN.

En aquest context, FACUA va reclamar una investigació sobre les «importants pujades» que estan aplicant les grans elèctriques i va demanar a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) canvis en els trams de manera que l’horari vall s’avanci a les deu del vespre.

Així mateix, l’entitat va instar el Govern espanyol a aplicar una tarifa més baixa per als primers quilovats hora consumits i una reforma del bo social perquè més famílies s’hi puguin acollir. També va reclamar una baixada de l’IVA en la factura dels consumidors domèstics.

En aquest sentit, la vicepresidenta i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, va escriure ahir a la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, per demanar-li que «analitzi qualsevol possible comportament irregular o mala pràctica de mercat per part dels operadors coincidents amb l’entrada en vigor de la nova estructura tarifària», segons va avançar la Ser.

Aquesta iniciativa arriba després d’uns dies de preus molt alts en el mercat majorista de l’electricitat amb un preu diari en l’entorn dels 80 euros (79,85 euros el megawatt-hora de mitjana en el que portem de mes). Segons va denunciar FACUA, si es mantenen aquestes xifres durant tot el mes, el rebut de la llum del mes de juny per a una família tipus arribaria als 86 euros i seria un dels junys més cars de la història, tot i que encara queden tres setmanes de mes.