L'aeroport de Girona ha registrat 1.987 passatgers durant el mes de maig, una xifra que allunya la terminal gironina dels 648 que va tenir a l'abril i que ha anat mantenint els últims mesos per la falta de programació regular de les companyies comercials. Aquesta xifra suposa 1.300 usuaris més dels que hi havia a l'abril. Tot i així la comparativa de passatgers amb els mesos abans de la pandèmia encara és llunyana. De fet, els 1.987 usuaris d'aquest maig representen un 99,1% menys dels que hi havia el mateix mes del 2019. L'increment de passatgers d'aquest maig es deu, sobretot, als vols privats i xàrter que hi va haver el cap de setmana del Gran Premi de Fòrmula 1 a Montmeló el segon cap de setmana de maig.

Durant aquestes dates, la terminal gironina va acollir 105 vols privats i també 18 vols xàrter.

Per altra banda, la represa de la programació de vols de Transàvia també ha suposat un petit increment en aquestes dades. El primer vol va aterrar a Girona el dissabte 29 de maig i va portar 133 passatgers. De cara al mes de juny es preveu que encara augmenti més el nombre de passatgers, ja que Ryanair també ha tornat a aterrar a Girona des del 2 de juny.

Pel que fa al volum d'operacions, durant el mes de maig s'han fet 898 aterratges i enlairaments, la meitat de les que hi va haver durant el mateix mes del 2019. Malgrat tot, la comparativa amb l'any passat és extraordinàriament bona, ja que el maig s'han fet un 835% més d'operacions, tenint en compte que el maig de 2020 l'Estat encara estava en plena desescalada del confinament més estricte.

A nivell de mercaderies, aquest maig s'han transportat 1.302 kg, un 17% menys dels que s'havien transportat durant el 2020 i un 85,6% menys en la comparativa del 2019.