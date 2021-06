La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va anunciar ahir que ha obert un expedient sancionador a Santander, CaixaBank, Bankia (que en realitat també és contra l’entitat catalana per la seva fusió) i Sabadell per «possibles pràctiques restrictives de la competència» en la comercialització dels crèdits a empreses i autònoms amb aval públic de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO). En concret, l’organisme investiga si les entitats van obligar els seus clients a contractar altres productes a canvi de rebre el finançament, així com si van utilitzar els préstecs per reestructurar deutes anteriors, dues pràctiques expressament prohibides en aquesta línia de crèdits garantits.

El Govern va aprovar aquesta línia el març de l’any passat després de l’esclat de la pandèmia perquè funcionés com un salvavides per a les companyies colpejades pel confinament. El Ministeri d’Economia, a través dels contractes signats per l’ICO i els bancs, va prohibir a les entitats que usessin els avals per a les dues pràctiques per les quals ara estan expedientats tres dels quatre majors bancs del país. En un gest poc habitual, el Banc d’Espanya fins i tot va publicar una nota en la qual advertia el sector que vigilaria l’«estricte compliment tant de les condicions i requisits fixats en la normativa que els regula com dels criteris de bones pràctiques bancàries».

Queixes de clients

L’advertiment del supervisor es va produir poc després que circulessin per les xarxes socials vídeos de suposats clients queixant-se que els seus bancs els exigien contractar altres productes i serveis per accedir als crèdits amb garantia pública. El mateix dia que la institució va emetre la seva nota, el sector es va comprometre a través de les seves principals patronals -AEB (bancs tradicionals), CECA (caixes d’estalvi) i UNACC (cooperatives de crèdit)- a actuar de manera correcta. En un comunicat conjunt, van assegurar que els seus associats havien donat «instruccions a la seva xarxa d’oficines per assegurar una aplicació rigorosa del contingut» de la línia de garanties públiques. «Entre altres aspectes, s’ha aclarit que la concessió d’un crèdit emparat per aquesta línia d’avals no pot estar vinculada en cap cas a la contractació d’altres productes», van afirmar. La CNMC va començar a rebre denúncies des del primer moment a través de la bústia oberta per detectar pràctiques anticompetitives.