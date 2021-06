La vicepresidenta segona i ministra d’Economia, Nadia Calviño, va afirmar que la campanya de vacunació «està anant com un tir» i s’estan complint les expectatives. «La recuperació està en marxa», va sentenciar durant la seva intervenció en la Va reunir Cercle d’Economia després de participar ahir mateix en la reunió de l’Eurogrup a Luxemburg. Calviño, que va ser presentada pel president del Cercle, Javier Faus, va afirmar que «tots hem de remar en el mateix sentit» perquè tirin endavant els canvis que permetran els fons europeus Next Generation, que les seves primers 19.000 milions podran arribar enguany, després del primer vistiplau de la Comissió Europea al pla de recuperació espanyol.

Segons la vicepresidenta segona, «les expectatives econòmiques són fonamentals gràcies, en bona part, a la resposta tan diferent que s’ha donat a aquesta crisi», amb mesures com els crèdits ICO i suports a les famílies o els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO). Tot això permet, va afegir, una recuperació «sobre una base sòlida» i no sols per la resposta nacional sinó «l’europea i global». El repte ara és que no sigui només un rebot a la segona part de l’any sinó que «aprofitem per fer una transformació i desfer els desequilibris». Calviño va defensar que les reformes lligades a aconseguir els fons incloguin reformes com les pensions per a garantir la seva sostenibilitat i va assegurar que la moderació dels costos permeten assumir un volum elevat de deute púbic.

A preguntes d’auditori, la vicepresidenta va afirmar que «cal tractar als ciutadans com a adults» en qüestions com el pagament per ús d’infraestructures, com les autopistes i autovies. «Hem de reflexionar com arribar a un sistema que sigui més just. No hi ha res decidit però és un debat que cal tenir», va explicar.

Pel que fa al rebut de la llum, va afirmar que amb el nou sistema de tarifació estava previst que reduís la factura. «Això ha coincidit amb qüestions estructurals, com el cost del CO₂», va dir. Cal pensar «mesures curt termini» per a reduir la factura i, alhora, mesures estructurals, va afirmar.

Quatre prioritats

Pel que fa a l’evolució de l’economia, va dir que per a un creixement fort i sostingut, cal seguir amb les quatre prioritats de política econòmica: seguir amb la campanya de vacunació, continuar mantenint l’estabilitat econòmica i financera, continuar protegint el teixit productiu, l’ocupació i les rendes i executar el pla de recuperació.

Calviño va recordar que la UE ha aconseguit ja emetre 20.000 milions per a finançar els fons Next Generation i que està previst rebre un prepagament de 9.000 milions i un primer pagament de 10.000 milions enguany. El pla de recuperació espanyol és «molt ambiciós des del punt de vista quantitatiu, qualitatiu i ambiciós des del punt de vista temporal», va argumentar.

«No tenim temps per perdre», va afirmar Calviño. I toti el repte gegantí que ve amb la gestió dels fons, va explicar que el Govern ja porta tres anys duent a terme l’agenda del canvi. Ara es tracta de «donar una empenta» per a aconseguir «un canvi de veritat».