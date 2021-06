Llum verda a la rebaixa de l’IVA en la factura de la llum del 21% al 10% fins a final d’any per a tots els consumidors amb fins a 10 quilowatts de potència contractada i a la suspensió de l’impost del 7% sobre la generació d’energia elèctrica que assumeixen les companyies i repercuteixen en els clients a través del rebut. El Consell de Ministres va aprovar en una reunió extraordinària celebrada ahir sengles mesures en un reial decret llei de «aplicació immediata» que pretén «alleujar» la situació de les famílies i del teixit productiu per a contribuir a la recuperació econòmica es pugui consolidar.

Així ho van anunciar la ministra portaveu i titular d’Hisenda, María Jesús Montero, i la vicepresidenta quarta i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, encarregades del seu desenvolupament. El preu de l’electricitat en el mercat majorista fins a situar-se pròxim als 90 euros de mitjana en el que va de mes de juny degut a l’evolució dels preus del gas en els mercats internacionals i un increment de preus del CO₂. Per això, l’executiu ha decidit donar llum verda a aquestes mesures «conjunturals» que preveuen una rebaixa del 10% en la factura de la llum de les llars, segons va indicar Montero.

El Govern preveu analitzar a final d’any l’evolució del preu de la llum, així com l’efecte de mesures ja anunciades per l’executiu com l’avantprojecte de llei de minoració dels beneficis extra de les centrals nuclears i hidroelèctriques que es preveu aprovar a la tardor, per a prendre una decisió sobre el rebut de la llum i possibles mesures estructurals addicionals. A més de la revisió de la fiscalitat integral que està abordant el grup d’experts del ministeri d’Hisenda.

«El Govern reavaluarà el 31 de desembre la situació del cost de l’energia i serà en aquest moment en el qual s’adopta la decisió que correspongui pensant sempre en l’interès general», va afegir Montero. La ministra d’Hisenda va recordar, no obstant això, que la fiscalitat es dirigeix «a enfortir el servei públic i garantir una renda disponible a les famílies de classe mitjana». A més, va afegir, que han comunicat a la Comissió Europea que aquesta rebaixa serà «temporal» i per a mantenir-la en el temps han de demanar-li la seva autorització. «Saben que aquest país sempre tenen advertiments de la Unió Europea d’estar fent un ús abusiu de l’IVA reduït, no dic en relació a l’electricitat, sinó en el conjunt del mapa que compon l’IVA», va afegir.

A tots els consumidors

En concret, tal com ja havia anunciat l’executiu, l’IVA reduït del 10% s’aplicarà a tots els consumidors amb una potència inferior a 10 quilowatts sempre que el mes anterior a la facturació el megawatt se situï per sobre dels 45 euros. Això afecta la pràctica totalitat de les llars, que tenen de mitjana 4,1 quilowatts, i al 75% de les empreses que, no obstant això, es desgraven aquest impost a posteriori. A més, en el cas dels perceptors del bo social considerats consumidors vulnerables severs tindran un IVA reduït amb independència del preu del mercat majorista. Des de gener, el preu mig mensual del megawatt en el mercat majorista ha estat de 60,17 euros; 28,49 euros al febrer; 45,44 euros al març; 65,02 euros a l’abril i 67,12 euros al maig.

Estalvi de 857 milions d’eruos

Aquesta reducció de l’IVA suposarà un estalvi de 857 milions d’euros, segons Montero. Xifra que no repercuteix el 2021 perquè hi ha un decalatge del rebut de la factura respecte a l’any en curs, per tant, els últims mesos no s’imputen a aquest exercici sinó al següent. Així, 566 milions s’imputen en 2021 i la resta pivotaran en el pressupost de l’any que ve.

D’altra banda, la suspensió del 7% de l’impost sobre el valor de producció d’energia elèctrica, que ja en 2018 es va realitzar durant sis mesos per a contenir una altra ona alcista en el preu de la llum, tindrà vigència durant el tercer trimestre d’enguany. Això repercutirà en el preu de la factura entorn a una rebaixa del 5%, segons Montero. I suposarà una menor recaptació de 400 milions que no afectarà el dèficit públic sinó únicament al sector elèctric. A més, el reial decret inclou 100 milions d’euros addicionals per a compensar el CO₂ de la indústria electrointensiva que havia rebut prèviament 78 milions d’euros.

Així mateix, l’Executiu ha adoptat altres qüestions addicionals realitzades amb el desplegament de noves instal·lacions renovables en establir «nous criteris» per a l’accés a les xarxes elèctriques bolcats en l’àmbit local amb l’objectiu de reforçar el «control, solvència i cobertura» de les renovables.