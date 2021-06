L'Índex de Preus al Consum (IPC) a l'Estat modera lleugerament el creixement registrat en els darrers mesos, segons evidencia l'indicador avançat publicat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Els preus s'han encarit un 2,6% al juny respecte al mateix període de l'any anterior, una dècima menys en comparació amb la variació interanual registrada al maig. Aquesta moderació en els preus s'explica pel comportament dels carburants i combustibles, amb un augment menor al registrat el juny de l'any passat.

Per la seva part, la taxa de variació anual estimada de la inflació subjacent s'ha mantingut en el 0,2%, gairebé dos punts i mig per sota de la de l'IPC general. Els preus de consum han registrat una taxa del 0,4% al juny respecte al mes anterior, segons l'indicador avançat de l'IPC. Per altra banda, la taxa de variació anual estimada de l'Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCA) s'ha situat en el 2,4%, la mateixa que la registrada en el mes anterior. La variació mensual estimada d'aquest indicador també s'ha situat en el 0,4%.