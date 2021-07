L’avantprojecte de llei per a la reforma de les pensions que va aprovar dimarts el Consell de Ministres no té avui dia garantida una majoria en el Congrés dels Diputats. Mentre els bascos PNB i EH Bildu han mostrat reticències diferenciades, ERC ha avançat directament el seu rebuig al document pactat entre el Govern i els agents socials i que votarà en contra del mateix quan sigui sotmès a votació en la cambra parlamentària. «Si es presenta com a projecte de llei tal com està votarem que no», va afirmar el portaveu republicà, Jordi Salvador; ahir en la comissió de seguiment del Pacte de Toledo.

El ministre d’Inclusió i Seguretat Social, José Luís Escrivá, va comparèixer a la cambra baixa per donar compte dels detalls de la primera reforma de les pensions pactada amb patronal i sindicats i que a partir de setembre començarà el seu tràmit en el Congrés. Amb previsió que se sotmeti a aprovació abans de finalitzar l’any per a la seva entrada en vigor a partir del 2022. La sessió va ser d’alt voltatge, amb forts retrets entre l’artífex de la reforma i la portaveu del PP, Cuca Gamarra.

Els populars i Vox van criticar obertament l’acord, malgrat que van votar afirmativament de les conclusions elaborades en el marc del Pacte de Toledo, ja que considera que «demonitza» la «reeixida» reforma del 2013 (del PP). «No hi ha dret que per raons purament conjunturals li construeixin a vostè una discurs, en aquesta fàbrica que hi ha per aquí on es construeixen discursos catastrofistes, a costa dels pensionistes i dels futurs pensionistes», li va etzibar Escrivá.

En aquest moment, la presidenta del Pacte de Toledo, l’ex ministra socialista Magdalena Valerio, va reprendre als ponents per les pujades de to, especialment per les interrupcions dels populars i un encreuament d’exabruptes de la diputada no adscrita Ana Oramas. «No vull que això es converteixi, en una comissió que ha estat sempre seriosa, en comissió de riure. Ens estem jugant molt, estem parlant del sistema públic de pensions», els va tallar Valerio.

La majoria que va afavorir el Govern de coalició presidit per Pedro Sánchez no coincideix amb els partits que ahir van manifestar el seu suport per a validar en el Congrés la primera reforma de les pensions. El PSOE votarà a favor i el seu soci d’Unides Podem també, per més que els seus representants no hagin pogut manifestar els recels pel full de ruta d’Escrivá.