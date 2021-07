El jutge de l’Audiència Nacional Manuel García Castelló ha imputat a Repsol i CaixaBank com a persones jurídiques en la causa sobre els encàrrecs realitzats a l’excomissari José Manuel Villarejo que tindrien com a objectiu investigar a l’expresident de Sacyr, Luis del Rivero. El magistrat atén així la petició de la Fiscalia Anticorrupció, i cita com investigades a totes dues companyies, que declararan el pròxim 26 de juliol per presumptes delictes de suborn i revelació de secrets.

Aquesta peça separada del cas Tàndem es refereix al presumpte espionatge que totes dues companyies haurien encarregat a Cenyt, empresa vinculada a Villarejo, per a investigar a l’expresident de Sacyr per la seva relació amb Petrolis Mexicans (Pemex) per a fer-se amb el control de la petroliera.

En un acte conegut ahir, el magistrat indica que existeixen indicis que Repsol i CaixaBank, a través dels seus responsables de seguretat, van realitzar un encàrrec directe a Villarejo, quan es trobava en servei actiu al Cos Nacional de Policia, per a investigar a del Rivero i el seu entorn. En opinió del titular del jutjat central d’Instrucció número 6, existeixen dubtes sobre la diligència emprada per les dues entitats en contractar a Villarejo en un moment en el qual aquest encara era funcionari públic.

«Màxima col·laboració»

Fonts de CaixaBank es van limitar a assenyalar que «el procés està subiudice» i que, « com sempre», prestaran «la màxima col·laboració amb els tribunals». Molt més disposats a donar la seva versió, a Repsol van reiterar la seva disposició a col·laborar amb la Justícia i deixar clar que la condició d’investigada «no té cap conseqüència sobre la societat, la seva governança o activitat». En un comunicat remès a la CNMV lamenta que l’acte ha estat adoptat sense prendre declaració com a testimoni al chief compliance officer del grup, malgrat les reiterades peticions en tal sentit.

I afirmen que Repsol «demostrarà que ni hi va haver incompliment ni infracció de cap norma, ni li era possible conèixer que cap persona relacionada amb Cenyt tingués la condició de funcionari en actiu». La firma es reserva l’exercici d’accions legals «per exigir les responsabilitats que puguin correspondre als qui, en desistiment de les seves funcions públiques de supervisió i vigilància, van propiciar o van permetre l’actuació de Cenyt i als qui, en l’àmbit privat, utilitzen el procediment penal en la persecució del seu benefici particular».

Per part seva, l’Associació Espanyola d’Accionistes Minoritaris d’Empreses Cotitzades (Aemec) va sortir en defensa de CaixaBank i Repsol i de les seves «normes i procediments de govern corporatiu i compliance». Aquesta organització reclama celeritat en els procediments judicials i vigilar «qualsevol intent espuri de tercers per a aprofitar la situació com una oportunitat d’obtenció d’avantatges competitius, o sense més, de causació d’un mal reputacional a la companyia, amb les oportunes conseqüències negatives per als seus accionistes».