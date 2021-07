El G20 ha tancat aquest dissabte un acord per a un impost global d'almenys el 15% a les multinacionals amb una facturació superior a 750 milions d'euros i perquè les empreses, especialment les digitals, paguin impostos allà on operen malgrat no hi tinguin presència física. En una reunió a Venècia, els ministres de Finances i governadors dels bancs centrals del G20 han donat suport al mecanisme de fiscalitat per a multinacionals pactat per 132 països i jurisdiccions en el marc de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) l'1 de juliol. Entre els set que no han donat suport a la iniciativa hi ha tres estats de la Unió Europea: Hongria, Estònia i Irlanda.

En la roda de premsa posterior a la trobada, el ministre de finances italià, Daniele Franco, en representació de la presidència rotatòria del G20, ha dit que es tracta d'un acord "important que contribuirà a estabilitzar el sistema impositiu global" i a fer-lo "més just". "Per primer cop hi ha regles per a les multinacionals arreu del món", ha remarcat.

Franco ha subratllat que es preveu tenir el reglament a punt a l'octubre perquè possiblement pugui ser una realitat al 2023. Segons el ministre de Finances italià, ara queden "detalls tècnics" que s'han de tancar d'aquí a l'octubre.

En el document acordat, els ministres de Finances del G20 titllen el pacte "d'històric" i aposten per tancar el marc regulador a l'octubre. A més, insten els països que encara no s'han sumat a l'acord a fer-ho. Sobre la manca de suport d'Hongria, Estònia i Irlanda al mecanisme, el ministre de Finances italià ha confiat que "modificaran la seva posició".

Pel que fa a la recuperació econòmica, Franco ha dit que els ministres del G20 han subratllat la necessitat de no retirar els estímuls econòmics massa aviat i que cal "utilitzar totes les eines disponibles per donar suport a la recuperació".

Brussel·les celebra l'acord "històric" del G20

La Comissió Europea ha celebrat aquest dissabte l'acord "històric" del G20 per a un impost mínim global del 15% a les multinacionals i per fer pagar a les empreses, especialment les digitals, allà on operen malgrat no tenir-hi presència física. "L'acord farà més just i estable el marc impositiu internacional de les empreses", ha apuntat l'executiu europeu a través d'un comunicat en què considera que aquest acord contribuirà a "reduir els plantejaments impositius agressius". "És una victòria per a la justícia impositiva, per a la justícia social i per al sistema multilateral", ha dit l'eurocomissari d'Economia, Paolo Gentiloni, que ha participat en la reunió a Venècia.