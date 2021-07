Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda en línia, ven 27 immobles a MDSR Investments per més de 100 milions d'euros. Aquesta operació, liderada per la consultora Savills Aguirre Newman, es remunta a juliol de l'any passat, quan la companyia va posar a la venda un paquet de botigues, totes en concepte Surt & leaseback, mitjançant el qual la companyia continua com a arrendatària de l'immoble després de la venda d'aquesta.

Marc Tamarit, director d'Inversions i Tresoreria de Mercadona, un dels responsables de dur a terme aquesta operació, assenyala que aquest moviment «forma part de l’estratègia que la companyia porta en marxa des del març del 2020, quan va posar a la venda un altre paquet de botigues, amb l'objectiu de canviar maons per euros per accelerar la brutal transformació en què està immersa i que preveu culminar el 2023». Un cop finalitzat, la companyia haurà invertit un total de 10.000 milions d'euros, dels quals està previst invertir 1.500 milions d'euros aquest any per contribuir d'aquesta manera a accelerar l'activació de l'activitat econòmica a Espanya i a Portugal.

Un fons amb 63 actius

Amb aquesta adquisició, el fons MDSR Investments continua afermant la seva presència al mercat espanyol, el seu mercat principal, on ja compta amb 63 actius incloent la recentment adquirida cartera de 27 supermercats operats per Mercadona. Per Annalaura Benedetti, Country Manager d’Iberia: «Aquesta operació busca reforçar la posició del nostre grup en segment retail, i particularment en l'alimentació, on hem apostat fort des de 2017 i on seguim buscant oportunitats per consolidar el nostre creixement».

Per Salvador González, director nacional d'inversió retail a Savills Aguirre Newman: «Amb aquesta operació es demostra que l'alimentació interessa a inversors internacionals en ubicacions més enllà de les principals ciutats com Madrid o Barcelona».