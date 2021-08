L'empresa Inoxpa ha ampliat la seva xarxa comercial al Canadà amb la signatura d'acords amb tres nous distribuïdors del Quebec, amb el que espera augmentar la seva facturació al país, que actualment és de mig milió d'euros, un 30 %. L'empresa nascuda a Banyoles produeix components i maquinària per al processament de fluids o semilíquids, com salses, derivats de llet o sopes per a la indústria alimentària, així com reactors per a la fabricació de cremes o dentifricis per a la indústria cosmètica i sistemes d'aigua purificada per a injeccions per a la indústria farmacèutica.

El director regional de vendes de l'empresa, Santiago Martín, va explicar que la companyia treballa, sobretot, amb grans empreses i multinacionals i que el mercat canadenc té «un gran potencial», similar al dels EUA, «amb un alt nivell de vida i predisposició a invertir en fàbriques i tecnologies d’alta qualitat».