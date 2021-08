Girona es prepara per acollir el pròxim 17 de setembre el BxCat, la primera fira catalana de blockchain que té l'objectiu d'acostar aquesta tecnologia a la societat catalana i el seu teixit empresarial, per tal de promoure'n l'adopció i esdevenir un país capdavanter, pioner i innovador.

La fira està organitzada pel CBCat (Centre Blockchain de Catalunya), participat per l’Ajuntament i la Diputació de Girona, la Universitat de Girona, la Cambra de Comerç de Barcelona, i el Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya, que també té la seva seu a la ciutat de Girona.

La primera edició del BxCat es durà a terme a l'edifici Narcís Monturiol del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. "Es tracta d'una fira dirigida a tots els ciutadans i ciutadanes interessats en la blockchain i les tecnologies descentralitzades, però especialment recomanable per a empreses i institucions que tinguin inquietud i ganes de conèixer-la millor, i aprendre com la poden aplicar al seu sector", comenta Quirze Salomó, president executiu del CBCat.

Al BxCat hi participaran una trentena de ponents, entre els quals hi ha professionals de primer nivell com són Jordi Baylina, Albert Castellana o Nacho Alamillo, pioners i experts en la tecnologia blockchain, que estan treballant en projectes de ressò internacional. Salomó assenyala que "hi haurà espai per a una vintena d'expositors, entre els quals comptarem amb empreses com Vocdoni, Enchainté, Blue Room Innovation, Fundació Nord, Brickken o Vottun, que es dediquen a àmbits tan diversos com el reciclatge, la identitat digital, la traçabilitat alimentària o la tokenització d'actius, tot mitjançant tecnologia blockchain".

Les entrades de l'esdeveniment, que tindrà un aforament limitat, ja es poden comprar al web del BxCat. El cost de l'entrada és de 10 €, però el dia de l'esdeveniment, a tots els assistents se'ls retornaran 5 € en forma de token, que podran utilitzar per comprar menjar i begudes al mateix recinte. D'aquesta manera, l'organització busca oferir una experiència als assistents, per tal que es familiaritzin amb l'ús de les wallets (moneders virtuals), i les criptomonedes.

El CBCat

El CBCat (Centre Blockchain de Catalunya), impulsat per la Cambra de Comerç de Barcelona i el Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya, té com a finalitat promoure l’adopció d’actius digitals i tecnologies descentralitzades (DLTs) a Catalunya mitjançant la difusió i alfabetització digitals, no només entre tots i cadascun dels sectors industrials sinó també, i sense excepció, entre aquells actors, individuals o col·lectius, privats o institucionals, potencialment concernits. Promou, explica, i educa sobre la tecnologia blockchain, casos actuals d’aplicació i possibilitats futures.