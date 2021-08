El pagament de dividends als accionistes d'empreses espanyoles es va incrementar en un 126,9% en el segon trimestre, fins als 4.300 milions de dòlars (3.661 milions d'euros), davant els 1.900 milions de dòlars (1.618.000 d'euros) distribuïts en el mateix període del 2020, fet que suposa el segon major avenç a Europa, només per darrere de França, segons una anàlisi de la gestora Janus Henderson. A escala mundial, en el segon trimestre de 2021, els dividends es van disparar un 26,3% interanual en taxa general, arribant a la suma de 471.700 milions de dòlars (401.597.000 d'euros), només un 6,8% per sota del seu nivell del segon trimestre del 2019.

Respecte al 2021, Janus Henderson ha elevat la seva previsió de dividends distribuïts a 1,39 bilions de dòlars (1,18 bilions d'euros), fet que suposa un augment de 2,2 punts percentuals des de la previsió de maig, el que resultaria en un creixement general dels dividends del 10,7% i porta el total distribuït a una diferència de tan sols el 3% davant el nivell anterior a la pandèmia en 2019. En aquest sentit, Janus Henderson Investors preveu que les distribucions de dividends reprendran els seus nivells anteriors a la pandèmia en el curs dels pròxims 12 mesos.

«L’esperada recuperació econòmica comença a fer-se patent a escala global i els símptomes que ens ho indiquen tenen un clar representant en la distribució de dividends», va indicar Joan Fierro, Associate Director per Iberia a Janus Henderson, apuntant que un 84% de les companyies van augmentar els seus dividends o els van mantenir invariables en el segon semestre. «Destaquem que Espanya se situa com un dels líders en repartiment a Europa, amb una taxa de creixement subjacent del 20,1% gràcies al restabliment dels pagaments de firmes com Banco Santander, Inditex i Grifols», va afegir. El segon trimestre del 2021 va registrar una divergència significativa en termes de repartiments entre els diferents mercats, assenyalen els autors de l'estudi, en referència a l'increment dels pagaments del 66,4% a Europa i del 60,9% al Regne Unit, però només del 0,4% al Japó i del 5% a Amèrica del Nord.

Aquestes importants disparitats en els increments de la distribució de dividends reflecteixen l'abast, el moment i la profunditat de les retallades realitzades el 2020 davant la pandèmia. A Europa, excloent el Regne Unit, on el segon trimestre és la principal temporada de dividends, el repartiment de dividends va augmentar el 66,4% interanual, impulsat pel retorn de les empreses al seu calendari habitual de repartiments, mentre que el creixement subjacent, del 20,1%, es va veure impulsat gairebé íntegrament per la represa dels repartiments cancel·lats, si bé majoritàriament a uns nivells inferiors que abans de la pandèmia. França i Espanya van liderar el repunt, amb increments del 199,6% i del 126,9%, respectivament, revertint així el panorama de 2020. El total regional es va situar, però, un cinquè per sota del segon trimestre del 2019. Per la seva banda, a Amèrica del Nord es va dur a terme el repartiment de dividends rècord en el segon trimestre, impulsats principalment pel Canadà, tot i que a l'haver resistit les distribucions durant 2020 l'efecte rebrot va ser limitat.

En el cas d'Àsia-Pacífic, exclòs el Japó, l'increment interanual va ser del 45%, impulsat pel dividend extraordinari de Samsung Electronics, mentre que el creixement subjacent va ser del 13%. Corea de Sud i Austràlia van liderar el creixement a la regió, però els dividends de Singapur van disminuir a causa de les restriccions actuals sobre els repartiments bancaris.

Exempcions

En paral·lel, Borses i Mercats Espanyols (BME) ha proposat al comitè d’experts per a la reforma fiscal l’exempció dels dividends i dels guanys derivats de la desinversió en les petites i mitjanes empreses cotitzades, així com la no subjecció a l’Impost sobre la Renda de No Residents (IRNR), segons recull un document al qual va tenir accés Europa Press. El comitè d’experts creat pel Ministeri d’Hisenda per a la reforma del sistema tributari va obrir el juny passat un espai de participació i un correu electrònic per rebre les propostes relatives a aquesta qüestió.