Repsol ha donat un impuls a la descarbonització dels combustibles per al sector aeronàutic en completar amb èxit en el seu Complex Industrial de Petronor a Bilbao la fabricació del primer lot de biojet del mercat espanyol produït a partir de residus, va informar la companyia. En concret, el lot consta de 5.300 tones de combustible i compleix amb els estrictes requisits de qualitat del producte i amb les condicions de sostenibilitat de la cadena de producció, logística i de comercialització. El seu ús evitarà l’emissió de 300 tones de CO₂ a l’atmosfera, l’equivalent a 40 vols Madrid-Bilbao.

Es tracta de la tercera producció de biojet a Espanya realitzada per Repsol després de la fabricació d’altres dos lots en les refineries de Puertollano i Tarragona, a mitjan 2020 i principis de 2021 respectivament, on es va utilitzar biomassa com a matèria primera. En aquest últim lot s’han utilitzat, en canvi, residus com a matèria primera, integrant així eines d’economia circular en el procés. D’aquesta manera es millora la gestió dels residus, transformant-los en productes d’alt valor afegit com els combustibles de baixa petjada de carboni.

El grup presidit per Antoni Brufau va assenyalar que aquest avanç es tracta de «una fita rellevant en la producció de combustibles amb baixa petjada de carboni i suposa una evolució en la descarbonització dels combustibles per a transport aeri, un segment on l’electrificació no és viable de moment». A més, representa un exemple més de l’evolució dels complexos industrials de Repsol per a transformar-se en pols multienergètics, capaços de generar productes de baixa, nul·la o fins i tot negativa petjada de carboni. L’impuls d’aquesta mena de combustibles se suma als projectes que l’empresa ja ha desplegat en eficiència energètica, generació d’electricitat baixa en emissions, hidrogen renovable, economia circular, combustibles sintètics i captura, ús i emmagatzematge de CO₂, i és un dels principals eixos estratègics de la companyia per a aconseguir el seu objectiu de ser una companyia zero emissions netes l’any 2050.

Política de la UE

L’ús de biocombustibles es presenta com una via per a la descarbonització del sector de l’aviació. En aquest sentit, les institucions comunitàries han establert diferents mesures per a fomentar l’ús de biojet en el sector aeronàutic, tant l’obtingut a partir de biomassa com el biocombustible avançat procedent de residus estan inclosos en la llista de combustibles sostenibles en la Directiva Europea d’Energies Renovables. El passat 14 de juliol la Comissió Europea va publicar, com a part del paquet de mesures Fit for 55, la iniciativa refuel Aviation, que té com a objectiu impulsar l’oferta i demanda de combustibles sostenibles per a aviació a la Unió Europea, aconseguint un ús del 2% en 2025 i un 63% l’any 2050. D’aquesta manera, es redueix la petjada mediambiental del sector al mateix temps que contribueix a aconseguir els objectius climàtics globals. A Espanya, el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) reconeix que els biocombustibles constitueixen la tecnologia renovable més àmpliament disponible i utilitzada en l’actualitat en el transport, especialment en sectors com el dels vehicles pesants i el de l’aviació, on l’electrificació presenta dificultats actualment.