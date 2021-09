El primer rastre de la blockchain data del 2009, quan va aparèixer un article anunciant la primera transacció de Bitcoin, feta per Satoshi Nakamoto, el creador (o creadors, no s’ha confirmat la seva identitat) de la coneguda criptomoneda. Dotze anys després, la tecnologia blockchain s’ha estès en molts altres àmbits, demostrant que la seva utilitat traspassa les fronteres de la criptomoneda. Les empreses i els projectes que es van presentar ahir a la fira BxCat, en són representatius.

Vot digital

El projecte Vocdoni, per exemple, fa possible les votacions digitals impedint que hi hagi frau. Gràcies a un sistema blockchain, han creat una «urna pública», un sistema on tothom pot llegir els resultats, explica el cap de projectes d’Aragon Labs, Roger Baig. El sistema, a més, fa la funció de la «mesa» en unes eleccions, acreditant qui pot votar i qui ho ha fet, i impedint per exemple que es pugui emetre el vot dues vegades. Per reflectir els avantatges del vot digital, Baig recorda la situació de les eleccions del 14 de febrer. «Vam haver de triar entre exercir un dret bàsic, que és el de la participació política, o la salut. El vot digital, la possibilitat de poder-ho fer des de casa, va sortir a la palestra», defensa Baig.

Incentivar el reciclatge

La consultora gironina Blue Room Innovation fa servir la blockchain per incentivar el reciclatge. Una de les seves responsables, Laia Pérez, explica que la mecànica és simple: la ciutadania, a l’hora de reciclar envasos, escaneja els codis de barres (tant d’ampolles i llaunes com dels contenidors).

«A partir d’aquí, cada vegada que recicla obté punts virtuals, que pot intercanviar per participacions a sortejos o decidir destinar-los a projectes ambientals», concreta Pérez. En el cas dels sortejos, a l’hora de repartir premis –sovint, productes locals- la rifa es fa mitjançant la tecnologia blockchain. «Això permet que la informació quedi traçada i ningú pugui modificar-la; a més, s’estalvia que hi hagi d’haver un notari per certificar el resultat», subratlla. Aquest sistema, a comarques gironines, ja s’aplica en col·laboració amb Ecoembes arreu del Pla de l’Estany, a Figueres i a Castelló d’Empúries.

Contra les falsificacions

Zertifier és una altra consultora amb matriu gironina (és de Cornellà del Terri) amb socis a diferents països. Un dels responsables, Joan Jou, explica que entre les diferents aplicacions que té el blockchain hi ha la de lluitar contra la pirateria i les falsificacions. Posa com a exemple una empresa italiana de mobles d’alta gamma. «En el seu cas, hem aplicat un xip que s’insereix al moble; per una banda, la tecnologia permet certificar qui és el proveïdor i, per l’altra, a través d’un dispositiu mòbil, el comprador pot assegurar-se de manera inequívoca que aquell moble ha sortit de l’empresa», subratlla Jou.

Des d’Inlea han desenvolupat un sistema blockchain per protegir la propietat intel·lectual. «De forma ràpida, segura i totalment immutable, registres un fet en una xarxa que no es podrà modificar», explica Jordi Esturi. D’aquesta manera, la tecnologia acredita la propietat de drets d’explotació, drets d’imatge, la propietat d’un contracte immobiliari o la compra d’una obra d’art, per exemple.

Traçabilitat alimentària

«La blockchain permet que el consumidor ara també sigui auditor del producte que comprarà», explica el fundador de la consultoria Bitfaktor, Andreu Crous. Subratlla que la blockchain permet «saber què vol el consumidor, anar a l’empresa i donar-li tota aquella informació en temps real». I ho il·lustra en el camp de la traçabilitat alimentària. «Si parlem d’ous ecològics, i volem destacar que les gallines d’aquella granja viuen en llibertat, a través d’un codi QR podem accedir a la informació, que podria ser des d’un vídeo a tot el recorregut que els ous fan fins que arriben al supermercat», explica.