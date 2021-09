La planta de components de Seat tancarà durant dues setmanes a partir de dilluns que ve a conseqüència de l’escassetat de semiconductors, que ha reduït les produccions de les marques del grup Volkswagen i, per tant, la necessitat de proveir-se de caixes de canvis que es fabriquen a la instal·lació del Prat de Llobregat. Segons ha informat la companyia, a partir de dilluns que ve i fins al 12 d’octubre, es deixarà de fabricar per l’elevat estoc de caixes de canvis de models de Seat, Volkswagen, Audi i Skoda. Així doncs, el miler d’empleats de la fàbrica s’inclouran a l’ERTO que la companyia ha acordat amb els sindicats fins al juny del 2022 per la crisi en el subministrament de xips, que afecta globalment la indústria de l’automoció.

En paral·lel, continua el procés d’adhesió de l’ERTO que també s’aplicarà quan la planta estigui oberta i que afectarà 75 persones com a màxim a la fàbrica de components. Seat ha obert un període per buscar voluntaris que s’allargarà fins al 7 d’octubre.

A partir del 13 d’octubre, l’empresa té la intenció de fabricar 2.300 caixes de canvis –prop de mil menys de la capacitat total– en dos torns de feina, excepte algun dia durant el qual, excepcionalment, n’hi haurà tres, segons han informat CCOO i UGT en un comunicat.

La situació s’anirà actualitzant setmanalment en funció de les vendes que s’aconsegueixin perquè Seat té la intenció de reprendre la producció sempre que els subministraments ho permetin. No han reduït el volum de producció per falta de demanda, sinó d’oferta de materials.