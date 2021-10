La Seguretat Social alerta d’una estafa que està produint-se aquests dies arreu d’Espanya: un frau a través d’una carta on se suplanta la identitat de l’organisme públic. En aquesta carta s’hi pot veure el logotip de la Tresoreria de Seguretat Social i on demanen dades personals, el DNI fotocopiat i dades bancàries amb l’excusa que l’ens ha perdut les dades arran d’un atac informàtic. La Seguretat Social ha informat d’aquest cas al seu compte de Twitter i demana que la gent no faci cas a aquest tipus de cartes, que ells treballen amb canals segurs.