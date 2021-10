El Consell Comarcal del Pla de l’Estany va presentar la setmana passada el nou sistema de recollida i gestió de plàstics agrícoles que es preveu posar en marxa durant el mes de novembre amb l’objectiu de facilitar aquesta tasca a les explotacions i evitar que causin impactes ambientals. Al mes de desembre del 2020 es va realitzar una prova pilot en què es van analitzar els plàstics i es va detectar que la majoria contenia Film Pebrd -un material reciclable amb valor de mercat que a altres països com Alemanya fa anys que reciclen amb èxit-, i ara finalment es començarà a aplicar una solució que es preveu definitiva al territori que satisfà els pagesos i que compleix amb la normativa estatal d’obligat compliment a partir del 2025.

El conseller comarcal d’Agricultura, Promoció Rural i Economia, alcalde de Sant Miquel de Campmajor i vicepresident territorial de l’Associació de Micropobles de Catalunya, Oriol Serrà, va explicar que tots els pagesos ja han rebut un correu electrònic informant-los de l’inici d’aquest servei i de quin serà el procediment que s’aplicarà per portar a terme la recollida un cop hagin presentat la documentació requerida i el Consell Comarcal els hagi donat d’alta.

La gestió dels plàstics agrícoles es farà seguint un protocol de reciclatge i valorització acordat amb l’empresa Promsa de Montornès del Vallès. Els agricultors i ramaders hauran de posar els residus preferentment secs i barrejats en sacs que hauran de portar a la deixalleria (en cas de no disposar-ne, en podran recollir a la mateixa deixalleria sense cost). A partir d’aquest moment, una empresa contractada pel Consell Comarcal transportarà en camió els sacs a una planta de Promsa, on els residus seran sotmesos a un tractament específic perquè puguin ser aprofitats energèticament com a combustible a fàbriques de ciment. Inicialment es va treballar perquè els plàstics agrícoles es reciclessin i esdevinguessin un nou plàstic per a altres usos no agrícoles, però durant el procés va ser impossible eliminar la pudor que és inherent al material i aquesta possibilitat es va haver de descartar. Ara s’està investigant en noves sortides, com reaprofitar els plàstics reciclats per a embalatges dels mateixos productes agrícoles i també amb nous materials biodegradables.

Les característiques del funcionament d’aquest sistema de recollida i totes les seves particularitats ja es van explicar a l’agost en unes sessions informatives que es van portar a terme als municipis de Fontcoberta, Vilademuls i Camós, en què van participar una quarantena d’explotadors de la comarca.

Un cost «raonable»

Serrà va destacar que una de les prioritats ha estat aconseguir que el cost del procés de reciclatge no fos excessiu per als pagesos, i finalment així ha estat. Només hauran d’abonar un total de 60 euros per tona, una xifra que inclou el tractament a la planta de Promsa, que costarà 50 euros, i el transport, amb un cost de 10 euros. «Els pagesos estan molt satisfets perquè els hem ajudat a treure’s un problema del damunt i, a més, a un cost que considerem molt raonable», va explicar el conseller, afegint que «ara no és obligatori, però estem convençuts que entre un 80% i un 90% d’agricultors i ramaders s’hi adheriran perquè abandonar-los és il·legal i a l’abocador, per les seves característiques, aquests plàstics no s’hi poden dipositar. Creiem que era la nostra obligació».