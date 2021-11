Els projectes Ninssa (de compreses reutilitzables) i Yurta (d’espais multifuncionals artesanals) i el jove ramader Nil Port Bosch han estat els guardonats en la vuitena edició dels Premis 100% emprenedors, que organitza l’Ajuntament d’Olot amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Garrotxa, els Joves Empresaris de la Garrotxa i l’Associació d’Empresaris Euram Garrotxa, i el suport entre d’altres de la Cambra de Comerç de Girona, la Diputació de Girona i l’Associació Gironina d’Orientació Empresarial. Segons els seus responsables, aquests guardons (que es van lliurar divendres en un acte a la Sala El Torín d’Olot, que posava el punt i final al certamen Garrotxa Emprèn) tenen com a objectiu «la dinamització i promoció de l’esperit emprenedor i el reconeixement de l’aportació de les noves iniciatives empresarials».

El projecte guanyador del 1r Premi dels Premis 100% Emprenedors és Ninssa, liderat per Laura Serrano, una iniciativa empresarial basada en compreses reutilitzables extraplanes absorbents, fetes amb materials sostenibles, lliures de productes nocius, aptes per a les pells sensibles i produïdes amb productes de la Garrotxa. El segon premi ha estat per a Yurta, un projecte de Cyril Quiret, Isaac Pueyo i Magí Raic, que són «un jove equip d’artesans que proposen uns espais multifuncionals, mòbils i de baix cost amb fusta i tela. Aquests habitatges circulars estan dissenyats amb materials de qualitat, certificats de sostenibilitat i amb un mínim impacte mediambiental i pretenen ser una solució al problema de l’accés a l’habitatge».

Nil Port Bosch, finalment, que està al capdavant de la granja La Fàbrega, va rebre el Premi Jove Empresari de l’Associació de Joves Empresaris de la Garrotxa pel seu impuls i contribució en mantenir viva una explotació agrària a la Garrotxa.