El fundador d’Inditex, Amancio Ortega, es manté com la primera fortuna d’Espanya, amb un patrimoni de 67.000 milions d’euros, seguit de la seva filla Sandra Ortega i del president de Ferrovial, Rafael del Pino. Tots tres lideren la llista de les 100 grans fortunes espanyoles de Forbes. Un any més, la llista de Forbes espanyola està encapçalada pel propietari del 60% d’Inditex, la fortuna del qual, 10.000 milions superior a la del 2020, equival a la dels 52 milionaris següents de la classificació. De fet, aquesta setmana Ortega ha ampliat la seva fortuna, quan aquest dimarts ha ingressat 646,8 milions d’euros per la segona i última retribució de l’exercici que la companyia abonarà als seus accionistes, amb la qual cosa aquest any ha ingressat 1.293,6 milions d’euros. D’aquesta manera, el lideratge de l’accionista majoritari d’Inditex es manté ferm i amb millors resultats que l’anterior exercici, marcat per la pandèmia i en el qual la seva fortuna va ser 6.000 milions inferior a la del 2019.

Per darrere es col·loca la seva filla Sandra, única dona entre els cinc primers llocs de la llista, amb una fortuna de 6.300 milions d’euros, un 12,5% més que l’any passat, i el president de Ferrovial, Rafael del Pino, que supera el president de Mercadona, Juan Roig, en la llista i s’alça amb la tercera posició amb 3.800 milions en contraposició amb els 3.700 milions del president de la cadena de supermercats. En el cinquè lloc es col·loca el president d’Abanca, Juan Carlos Escotet, que té una fortuna de 2.700 milions d’euros.

Pel que fa a la divisió per gèneres, continua sent minoritària la presència de dones en el rànquing (només ho ocupen el 30%). Amb Sandra Ortega al capdavant, la segueixen Alicia Koplowitz, propietària d’Omega Capital, i Hortensia Herrero, accionista de Mercadona, en sisè i setè lloc amb 2.300 milions respectivament.

Els tres propietaris de l’empresa farmacèutica Hipra d’Amer, els germans David, Mar i Arnau Nogareda, s’estrenen a la llista Forbes en la 81a posició, amb una fortuna total de 325 milions d’euros.