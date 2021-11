L’anunci del tancament de l’oficina del BBVA que hi ha al passeig Comte Guifré de Sant Joan de les Abadesses ha encès l’alarma de l’Ajuntament i la Unió de Botiguers de la vila, pel que consideren que seria un greuge pel seu teixit econòmic. Diferents comerços i el mateix edifici consistorial disposaran dels fulls per secundar aquesta iniciativa que esperen que serveixi per reconsiderar una decisió que perjudicaria sobretot als clients d’edat avançada i que tenen més dificultats per operar a través de la banca electrònica

L’alcalde santjoaní Ramon Roqué afirma que des que la setmana passada van conèixer la intenció de l’entitat bancària «hem intentat parlar amb representants de l’empresa» i tot i que creu que la decisió està presa des d’altes esferes, ha percebut que els representants a Catalunya «també estan sorpresos amb aquesta mesura i es mostren col·laboratius amb l’Ajuntament i els clients per fer-ho arribar als seus superiors».

Una opció passa perquè es mantingui oberta com a oficina de serveis, tal com ja va passar amb el Santander del municipi després que el juny de 2019 també va deixar de funcionar com a banc convencional, i com l’alcalde assenyala que ha passat amb el mateix BBVA en poblacions veïnes com Campdevànol o Camprodon. Actualment les dues úniques entitats que mantenen l’activitat normal a Sant Joan són CaixaBank i el BBVA. Aquesta opció «no és la ideal, però permet als usuaris l’accés a l’establiment» afirma un Roqué que ho valora com a una solució acceptable en contraposició a la seva desaparició definitiva.

BBVA va confirmar ahir a Diari de Girona la decisió de tancar l’oficina assegurant que el banc acompanyarà en tot moment els clients per facilitar-los el canvi a l’oficina que ells triïn per seguir operant.