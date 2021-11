El Parlament ha admès a tràmit el projecte de llei dels pressupostos aprovat pel Govern i ha fixat el debat a la totalitat dels pressupostos per al dilluns 22 de novembre. Els grups podran presentar esmenes a la totalitat fins al mateix dilluns a les 10.30 hores, i a l'articulat fins al 30 de novembre a les 10.30 hores. El ple a la totalitat i la llei de mesures d'acompanyament, que previsiblement s'admetrà a tràmit dijous, entrarà amb el debat del 22 de novembre. La sessió començarà a les 14 hores i s'allargarà fins ben entrada la nit. De fet, s'estima que acabi a les 22 hores com a molt d'hora. L'horari s'ha fixat per fer compatible la sessió amb el judici al secretari tercer a la Mesa, Pau Juvillà, que està citat al TSJC dilluns al matí.

Fonts parlamentàries apunten que la votació final als comptes seria el 23 de desembre, a partir de les 10.30 hores. Però aquest calendari podria canviar si algun grup parlamentari demana dictamen al Consell de Garanties, com ja estudien Vox i Cs. Això faria que aquesta votació final es produís cap al gener.

La Junta de Portaveus també ha fixat l'ordre del dia per al ple de la setmana vinent. Serà un ple de dos dies, que començarà dimarts a les nou del matí –amb la sessió de control al Govern- i que acabarà dijous. En aquesta sessió es debatrà l'Informe del Síndic de Greuges per al 2020 i es debatran mocions i hi haurà interpel·lacions. En aquesta ocasió, la Junta ha decidit que les votacions de les mocions s'agruparan en una sola al migdia i una altra a la tarda.

A la Mesa ha entrat el decret llei de mesures organitzatives perquè la prestació sociosanitària es gestioni íntegrament des del Servei Català de la Salut. Hi ha temps fins al 20 de desembre per poder-lo validar. D'altra banda, la Mesa ha rebut dos escrits del Tribunal Constitucional. Un, sobre el recurs d'empara del PSC-Units sobre la delegació del vot del diputat Lluís Puig, en què han concretat la petició i la Mesa la tramitarà. El segon, el recurs d'inconstitucionalitat de Vox al decret contra el fons del Govern per les fiances del Tribunal de Comptes.