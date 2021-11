Cop de puny damunt de la taula de la patronal i els sindicats i «no» rotund al Govern sobre la seva última proposta per reformular el mecanisme dels nous ERTO. Els agents socials es van manifestar ahir clarament en contra de la proposta del «Mecanisme RED» dissenyat per l’Executiu i que van tractar en la reunió d’ahir. Els agents socials, cadascun pel seu costat, van coincidir a manifestar la seva disconformitat tant amb el contingut, com que el mateix compliqui el poder d’aconseguir un acord que englobi aquesta i la resta de matèries que han anat tractant aquests mesos. «Posa en risc l’acord», va alertar CCOO. «Complica la possibilitat d’arribar a un acord», coincideix la patronal CEOE.

La conclusió és compartida en el diàleg social, encara que els protagonistes arriben al mateix punt per diferents vies. CCOO demana prioritzar altres qüestions i tancar abans carpetes com la temporalitat o la negociació col·lectiva, sobre els quals no hi ha acord. Sobre el contingut, UGT va manifestar els seus seriosos dubtes amb relació a les escasses garanties de mantenir l’ocupació que s’exigiran per a les empreses en aquests nous ERTO. Els empresaris, per part seva, es mostren còmodes amb anar apilant temes sobre la taula sense acabar tancant cap. Sobre la proposta en si, l’han titllat d’«enrevessada» i «intervencionista». «És més restrictiva, més intervencionista i que suposa un major cost per les empreses que el model actual», afirmen fonts de la CEOE.