Laura Erra és la petita de tres germans, i els dos grans són nois, però en el seu cas això no va ser obstacle perquè el 2016, «d’una manera natural», la família li demanés que es posés al capdavant de Liquats Vegetals. L’empresa l’havia fundat el seu pare, Josep Maria Erra, amb l’objectiu de fer «un producte lligat a la terra sense cap mena d’additius», i ella s’hi va incorporar el 2010 al departament comercial on l’única persona que hi havia - «suposo que pensant que entrava la filla i ho tindria malament»- va marxar al cap de només sis mesos. «Jo em posava les mans al cap que el meu pare, preocupat només per la producció, li era igual vendre un litre de producte de marca blanca que un de marca pròpia», va explicar Erra que, a poc a poc, i conformant un equip directiu on el 54% són dones, ha aconseguit que, amb la marca Yosoy, Liquats Vegetals sigui líder del seu mercat des de les seves instal·lacions de Viladrau.

Sense «deixar mai l’esperit de fer un producte natural i sense additius» marcat pel seu pare, Liquats Vegetals va començar a créixer a ritmes del 40 o 50% per any quan, en el moment de canviar la part comercial per la direcció general, Laura Erra posa el requisit de «poder fer un equip». Un nucli directiu que, segons va explicar ahir la directiva osonenca, no es va configurar pensant en quotes o en què hi hagués més dones. «Simplement, moltes de les persones més competents que ens arribaven eren dones...». Un equip del qual Laura Erra n’ha «après molt» i que, reflexionant d de manera conjunta per preparar la conferència d’ahir, «vam arribar a la conclusió que el que ens caracteritza com a dones és la nostra autoexigència».

Per acabar, Laura Erra va sortir del cas concret de Liquats Vegetals per reflexionar sobre la importància que les mateixes dones, i la seva autoexigència, no acabin sent un obstacle per a elles mateixes- «Molt sovint som nosaltres mateixes les que no ens potenciem, que no confiem en nosaltres. Cal que sumem més, els homes ho saben fer molt bé», va demanar la directora general de l’empresa de Viladrau.