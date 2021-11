Fina Puigdevall ostenta tots els premis possibles en el món de la cuina, un sector dominat històricament pels homes. El seu establiment Les Cols d’Olot té dues estrelles Michelin, té atorgats també 3 sols Repsol i el 2019 va rebre el Premi Nacional de Gastronomia. Ahir va rebre el premi eWoman 2021 a la trajectòria professional by CaixaBank en reconeixement a la seva trajectòria de més de 30 anys portant la cuina a l’excel·lència. En aquesta entrevista parla del paper de la dona en el món de la gastronomia i ofereix la seva visió de futur.

S’ha assolit la igualtat home-dona al món de la gastronomia o encara és un terreny molt masculinitzat?

En tots els àmbits s’ha avançat de manera considerable. Ja no hi ha marxa enrere. A mi no m’agrada diferenciar entre home i dona.

Les dones encara es veuen obligades a demostrar constantment la seva vàlua i talent?

Jo penso que la societat actual és cada vegada més exigent, tant per a les dones com per als homes, això fa que constantment hàgim d’assolir més i més reptes. Això, però, és optatiu, no tothom ha de fer-ho.

Existeix un lideratge masculí i un de femení?

Potser sí que tenim formes diferents de liderar. Les dones potser ens fixem més en les persones, tenim més interioritzat cuidar. Cuidar l’equip, cuidar la família... Potser se’ns ha educat per a això.

Quan vostè va començar al món de la cuina va haver de suportar alguna mirada de desaprovament?

No vaig poder fer un stage en un restaurant perquè se’m va dir que tots eren homes... D’això ja fa molt temps i per sort les coses ja han canviat bastant des de llavors.

Què ha canviat en el món de la gastronomia perquè abans quan un home o dona deia que volia ser cuiner o cuinera segons com era mal vist a casa i ara és una professió que té un gran reconeixement?

Ferran Adrià ha fet que aquest món canviés, ens va il·lusionar, va fer que veiéssim l’hostaleria com un món nou.

Què li diria a una jove que manifestés que es vol posar davant dels fogons?

Els joves en general, si volen dedicar-se a l’hostaleria com a qualsevol altra professió, els hi diria que cal passió. Si un fa el que li agrada, segur que se’n surt. Sigui home o dona.

Com s’està recuperant el sector gastronòmic de la pandèmia?

Bé, la gent té moltes ganes de sortir, de trobar-se, de fer àpats... i això és bo per al sector.

Com veu el futur?

Esperançador. En el meu cas particular, molt il·lusionada amb la incorporació de les nostres filles al projecte. Les tres s’han format. Les tres ho faran molt millor que jo. A Les Cols restaurant, el futur és femení.