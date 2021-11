La FOEG i les seves organitzacions sectorials associades s’han sumat a la campanya de Foment de Treball per informar a les empreses sobre el procés que cal seguir per impulsar el reconeixement i acreditació de les competències bàsiques professionals, adquirides per les persones mitjançant l’experiència laboral o vies no formals de formació, dins el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Aquest pla té l’objectiu d’acreditar a més de 3 milions de persones en 3 anys.