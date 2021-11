El centenari de Moventis Sarfa ha estat distingit per algunes de les principals entitats i autoritats gironines, com són la Cambra de Comerç de Palamós i l’Ajuntament de Begur. En el marc de la 14a edició del Debat d’Economia de Begur, impulsat per ambdós organismes i celebrat recentment al Parador d’Aiguablava, Miquel Martí, president de Moventia, va rebre una distinció en reconeixement de la trajectòria centenària de Moventis Sarfa, de la mà del president de la Cambra de Comerç de Palamós, Pol Fages, i de l’alcaldessa de Begur, Maite Selva.

Miquel Martí, president de Moventia, va mostrar la seva felicitat per comptar amb una empresa centenària com és Moventis Sarfa, «amb una trajectòria d’èxit que ens inspira a seguir treballant per oferir la millor experiència en la mobilitat de les persones». Va afegir que la distinció rebuda és un reconeixement «per a tots aquells que han fet possible que Moventis Sarfa hagi arribat a ser una gran companyia com la que és avui». Martí va voler mostrar el seu agraïment a Enric Gimeno, gerent de Sarfa, i a totes les persones del seu equip, així com a la Cambra de Comerç de Palamós i a l’Ajuntament de Begur per la distinció.

El president de Moventia i el seu conseller delegat, Josep Maria Martí, amb el gerent de Sarfa, Enric Gimeno, van ser presents al Debat d’Economia de Begur, organitzat per la Cambra de Comerç de Palamós, i protagonitzat enguany per l’economista i professor d’economia de la Universitat de Columbia, Xavier Sala i Martín, qui va obrir la cita convidant els assistents a la reflexió amb la xerrada «L’economia dels anys 20». L’esdeveniment va reunir també diferents directius d’institucions locals i autoritats de la zona.