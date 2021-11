Youtube va aportar durant el 2020 al voltant de 313 milions d’euros al Producte Interior Brut (PIB) d’Espanya i va crear 21.000 llocs de treball equivalents a temps complet, segons l’informe «Convertir les oportunitats en Èxits: Avaluació de l’impacte econòmic, social i cultural de Youtube a Espanya», elaborat per Oxford Economics

Així mateix, de l’informe es desprèn que més del 70% d’emprenedors creatius creuen que YouTube els dóna l’oportunitat de treballar de la manera que s’ajusta millor a les seves necessitats. En aquest sentit, Maite Gómez Fraile, directora de Youtube per a Espanya i Portugal, assegura que la dada més important per a ella és la relacionada amb l’exportació de talent. Així, segons l’informe, més del 75% del temps de reproducció de contingut produït per canals espanyols prové de fora d’Espanya. «La nostra plataforma posa un gra de sorra al desenvolupament del país i a l’exportació, això és una manera d’exportar talent, ja que li dóna l’oportunitat els creadors de contingut d’accedir a una audiència de 500 milions de persones que parlen castellà al món», explica la directora de Youtube per a Espanya i Portugal.

Ajuda per exportar continguts

En aquest sentit, el 78% dels emprenedors creatius van assegurar que YouTube els ajuda a l’exportació dels seus continguts a un públic internacional al qual no podrien arribar d’una altra manera.

Segons dades facilitades per Youtube, a Espanya més de 600 canals tenen més d’1 milió de subscriptors, fet que suposa un augment de més del 20%, any rere any. Es tracta del mateix creixement anual que en aquells amb més de 100.000 subscriptors, encara que la xifra total puja a 5.500 canals. Pel que fa als ingressos, el percentatge de canals espanyols que obtenen 5 o més xifres d’ingressos augmenta més del 35% cada any.