L'atur ha baixat un ínfim 0,5% a les comarques gironines durant el novembre i la demarcació ha perdut fins a 4.913 afiliats a la Seguretat Social en tan sols un mes. L'arribada de la campanya de Nadal no s'ha traduït en un impuls destacat de la contractació i, de fet, el sector serveis -dins el qual hi ha el comerç- ha incrementat atur (això sí, en dotze persones). A les comarques gironines el mes es tanca amb 35.980 desocupats. Són només 194 menys dels que hi havia a finals d'octubre. La nota positiva la posa la comparació amb l'any passat, perquè si les dades es comparen amb les del novembre del 2020 -en plenes restriccions per la segona onada- a Girona ara hi ha un 26% menys d'aturats.

Les dades fetes públiques pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social evidencien com les comarques gironines queden al marge del descens generalitzat de l'atur que s'ha viscut al novembre. La demarcació sí que ha reduït desocupats, però el percentatge ha estat gairebé testimonial: tan sols d'un 0,54%.A la demarcació, durant el novembre hi ha hagut només 194 persones que han sortit de les llistes de l'atur. A més, si es passa la lupa per sectors, la situació és desigual. Mentre que la indústria i la construcció gironines sí que redueixen desocupats (en concret, 96 i 97 persones) això no passa a l'agricultura ni als serveis (perquè aquí, els aturats pugen en 91 i 12 persones). Les dades evidencien, de retruc, que l'arribada de la campanya de Nadal -al novembre, ja hi ha hagut el Black Friday- no ha ajudat el terciari gironí. Perquè tradicionalment, el comerç ajudava a reduir atur al sector durant aquest mes. I ara, això no ha passat. A Catalunya, l'atur s'ha reduït de mitjana un 2,15% durant el novembre. Sobretot, això s'explica pel pes que té Barcelona, perquè aquí la desocupació ha baixat un 2,75% (hi ha hagut 7.518 persones que han trobat feina) i això contribueix a decantar la balança. A Lleida, la xifra de desocupats ha baixat un 2,09% i a Tarragona, pràcticament s'ha mantingut invariable (ha pujat un 0,03%).4.913 afiliats menysA les comarques gironines, a aquesta ínfima reducció de l'atur s'hi suma també una altra dada negativa: la destrucció de llocs de treball. Perquè l'afiliació a la Seguretat Social, l'altre termòmetre que mesura la realitat laboral, no tanca un bon novembre. De fet, en tan sols un mes el territori ha arribat a perdre fins a 4.913 afiliats (cosa que traslladat en percentatges suposa un descens de l'1,47%). L'estadística del Ministeri també permet analitzar l'evolució dels contractes. A les comarques gironines, durant el novembre se n'han signat 25.019. Són tan sols un 3% més en comparació amb l'octubre (en concret, 734). La contractació sí que ha augmentat, però en cap cas l'increment ha estat tan destacat com el que hi ha hagut en llocs com Barcelona (on aquí, s'ha situat al 9%). Un 26% menys De totes les dades, aquella més positiva és la comparació amb l'any passat. És a dir, amb el novembre del 2020, quan s'estava en plenes restriccions per la segona onada del coronavirus i ja s'havia implantat el toc de queda. Aleshores, a les comarques gironines hi havia 12.701 aturats més. Traslladat en percentatges, això suposa una reducció del 26,09% en comparació amb els 35.980 amb què s'ha tancat el mes de novembre.