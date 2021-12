Ibèria no comprarà Air Europa, almenys de moment. L'aerolínia del grup IAG es troba "en una fase avançada de les negociacions per a rescindir l'acord" amb la companyia de la família Hidalgo, segons anuncia l''hòlding' que dirigeix Luis Gallego en un fet rellevant remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

El grup IAG va acordar el novembre de 2019 comprar Air Europa per 1.000 milions d'euros, però l'arribada de la pandèmia va suposar una parada en l'operació. El coronavirus va provocar que la majoria dels avions s'haguessin de quedar en terra i això va causar destrosses en els comptes de les aerolínies. Tant és així que Air Europa va necessitar el rescat del Govern espanyol per valor de 475 milions d'euros i un crèdit de l'ICO per valor de 140 milions d'euros. Això va obligar Ibèria a repensar la compra al gener de l'any passat: va rebaixar el preu a 500 milions d'euros a pagar en cinc anys.

Però uns mesos després l'acord va començar a trontollar. Fa unes setmanes, quan el trànsit semblava que començava a recuperar-se, l'operació semblava estar més lluny que mai si es fes efectiva després d'unes declaracions del mateix Gallego en les quals reconeixia ser "més pessimista sobre el futur de l'operació". "Hem continuat intentant tirar-la endavant en el pitjor context de l'aviació. Poca gent està comprant aerolínies avui dia i nosaltres estem apostant per ella, però més no podem fer. Si els números no surten, desgraciadament ens n'haurem d'anar", deia llavors ja Gallego.

El president del 'hòlding' d'aerolínies posava el focus en tres variables necessàries perquè l'operació "tingui sentit": "Les condicions del Govern (pel rescat), de Globalia (per les condicions de l'acord) i dels 'remeïs' (descarts de rutes per a no danyar la competència que ha d'avalar Brussel·les). Si aquestes tres variables surten positives la farem, si no, no", advertia. Segons El Confidencial, el principal problema resideix precisament en l'aval de Brussel·les que havia d'emetre's en les pròximes setmanes i seria desfavorable.

Tant en el contracte de compra com en l'ampliació realitzada després del coronavirus, s'establia una indemnització d'Ibèria a Air Europa de 40 milions d'euros, en cas que la companyia de IAG decidís renunciar a la compra de la seva competidora. Gallego reconeixia fa unes setmanes la seva disposició a pagar aquesta penalització. "Existeix una clàusula de sortida que no ens agradaria utilitzar, però si no queda més remei ens n'haurem d'anar", afirmava. No obstant això, segons El Confidencial, Ibèria hauria ofert una contraprestació del doble, 75 milions d'euros, a Air Europa per a suspendre temporalment l'operació a l'espera d'un nou acord que pogués evitar el bloqueig per part de la Comissió Europea.

El 'Hub' de Madrid

El grup IAG ha insistit en nombroses ocasions en la importància de la fusió de tots dos grups per a transformar el 'hub' de Madrid "en un veritable rival per als quatre 'hubs' més grans d'Europa: Amsterdam, Frankfurt, Londres-Heathrow i París-Charles de Gaulle". Per a Ibèria, el seu pes a l'aeroport de Madrid és menor que el d'altres aerolínies similars en les seves 'hubs' respectius. De fet, la quota conjunta de IAG amb Air Europa seria del 39%, menor que la que tenen els competidors en París Charles de Gaulle, Frankfurt o Amsterdam, que superen fins al 45%, segons xifres prèvies a la pandèmia.

Dels 20 aeroports més grans d'Europa, Madrid ocupa (segons les dades anteriors de la pandèmia) el número 19 quant al nombre de destinacions ofertes. Tradicionalment, finestra d'enllaç amb Llatinoamèrica, la intenció d'Ibèria era impulsar també noves rutes a grans mercats menys transitats com Àsia o Àfrica.