Tradeinn tanca l’exercici de 2021 creixent un altre 30%. El grup, que es dedica a la venda per internet de material esportiu, acaba l’any amb una facturació de 378 milions, una xifra que, a més, duplica la d’abans de la pandèmia. Aquesta firma amb seu a Celrà porta creixent a doble dígit des que el seu actual president i màxim propietari, David Martín, es va posar al capdavant de l’empresa el 2008. El balanç anual indica també que aquest comerç electrònic va gestionar una mitjana de 25.000 comandes diàries l’any passat.

Superen les previsions

Si bé el grup no ha especificat quant d’aquest volum de negoci s’ha convertit en beneficis, durant el 2020 l’empresa va guanyar 34 milions d’euros. «Any rere any superem les nostres previsions més optimistes, alguna cosa que ens satisfà especialment aquest últim any, perquè hem pogut superar els problemes de subministrament dels últims mesos», explica Martín. D’acord amb un comunicat, la clau ha estat l’ampliació l’any passat de les seves instal·lacions logístiques situades a Celrà, que van passar dels 15.000 metres quadrats als 35.000. Això ha permès a la firma disposar d’un estoc equivalent als 60 milions d’euros. No obstant això, malgrat que Tradeinn dona per superada una primera part d’aquesta crisi, encara no la dona per resolta. El màxim responsable de l’empresa afirma en aquest mateix comunicat que creu que les incidències dels mercats internacionals podrien continuar durant el 2022 i en aquest cas no és tan optimista com ho és amb l’exercici que recentment acaba. «Esperem que la crisi de subministraments que es viu a tot el món se solucioni en els primers mesos de 2022, encara que és possible que es vegin afectades més categories de productes», confessa Martín.

Tradeinn és una de les marques de productes esportius amb més vendes a nivell mundial. Els productes es distribueixen en 16 portals diferents, en funció de cada pràctica esportiva, i compta amb milions de clients d’arreu del món. Actualment té més d’1,3 milions d’articles a la venda de milers de marques esportives diferents. De fet, el 80% de les vendes que té l’empresa son de l’exterior. En concret, l’empresa ven equipament de muntanya, esquí, atletisme, bicicleta o fins i tot per a motoristes i bussejadors, entre moltes altres branques esportives. De fet, l’origen de l’empresa es troba a la botiga en línia de submarinisme Scubastore, que va començar a operar el 1998. Avui dia, Tradeinn va més enllà de l’esport i té també línies de venda de material de bricolatge i moda en general.