L’encariment constant de l’electricitat, el gas i els carburants disparen, un cop més, els preus a les comarques gironines. Segons les últimes dades publicades a l’Institut Nacional d’Estadística (INE), durant el mes de desembre aquests tres factors han patit una variació interanual del 48,7%, pujant gairebé nou punts. Un augment de preus que porta l’Índex de Preus al Consum (IPC) a marcar un nou rècord històric a la província, situant-se al 6,9% i assolint un valor més alt que recull tota la sèrie de l’INE, amb dades des del gener del 1994. Així, els preus han pujat més d’un punt respecte al mes de novembre.

Si s’analitzen els diferents subgrups, la incidència de Nadal ha marcat, per exemple, un encariment dels aliments (+1,4%) i les begudes no alcohòliques (+6,4%), parament de la llar (+2,4%), els serveis d’allotjament (+2,1%) i els paquets turístics, que es van enfilar més d’un 11%. De nou, però, l’electricitat, el gas i la resta de combustibles han tornat a pujar. Ho han fet en un 8,9% i la taxa interanual ha arribat fins al 48,7%. Per contra, a l’altre costat de la balança s’hi troben el vestit (-1,5%), els equips de telefonia (-1,1%), els equips audiovisuals i fotogràfic (-1,5%).

Un augment a l’Índex de Preus al Consum que també s’ha notat a la resta del territori. De fet, Catalunya tanca el darrer mes del 2021 amb una variació anual del 6,1%, vuit dècimes més que al novembre. D’aquesta manera, l’IPC marca també un nou rècord a Catalunya en la sèrie històrica de l’INE, que recull dades de les comunitats a partir del 2002, després que al novembre la taxa anual quedés fixada un 5,3%. Al conjunt de l’Estat, l’increment va ser d’un punt respecte al novembre, fins al 6,5%, tot i que suposa dues dècimes menys que les dades avançades el passat 30 de desembre. Malgrat aquesta revisió, la taxa anual continua sent la més alta des del maig 1992.

El grup que registra una major pujada és el de l’habitatge i subministraments com l’aigua, l’electricitat, el gas i els altres combustibles, amb una variació del 20% davant el 14,7% del mes anterior; el transport, amb un 10,8% i modera el seu creixement des del 13,7%; i a més distància els aliments i begudes i no alcohòliques, amb un 4,7%; i els restaurants i hotels (+2,3%).

Anant al detall dels subgrups, l’electricitat, el gas i altres combustibles registra una variació anual de fins al 49,7%; els serveis d’allotjament un 10,2%, les begudes no alcohòliques un 7,3%, els paquets turístics un 6% i els aliments un 4,5% anual, entre altres increments. I més concretament en aquest darrer apartat, la carn d’ovella va ser la que va pujar més en un 17,9%.

Al conjunt de l’Estat, la taxa anual de l’Índex de Preus al Consum del desembre es va situar en el 6,5%, que tot i ser dues dècimes menys a les avançades a finals d’any, continua situant-se com la més alta des del maig del 1992.

Els factors que han influït en aquest encariment de preus han estat l’habitatge –amb una variació anual del 23,3%, sis punts i mig més que la del novembre, sobretot arran de l’encariment del preu de l’electricitat-; els aliments i les begudes alcohòliques –que amb un 5%, superar en dos punts la del mes anterior per l’augment de preu dels llegums i hortalisses- i el peu en hores, cafès i restaurants, fins al 3,1%.

En canvi, apunta l’INE, en els grups que han influït negativament el transport ha experimentat una variació del 10,9%, més de dos punts i mig menor que el novembre, per la disminució de preus dels carburants i lubricants per al transport.