Les dades recollides per la Cambra de la Propietat Urbana de Girona mostren que la pandèmia de la Covid-19 i la llei de contenció de rendes no han afectat en excés els preus de lloguer, que continuen sense grans diferències a la demarcació de Girona.

D’aquesta manera, a la ciutat de Girona la mitjana de preus es va mantenir en el 4t trimestre del 2021 sobre els 650 euros, una xifra que iguala la del 2008, quan es va assolir el preu màxim de lloguer d’habitatges a la ciutat. Es tracta així del preu més alt després d’un llarg període d’estabilitat de dos anys seguits amb preus que oscil·laven els 600 i els 625 euros.

A partir del 2008, però, els preus van caure un 30% arribant als 450 euros mensuals de lloguer durant el primer trimestre del 2015. Des d’aquest moment, els preus es van reanimar progressivament fins que el 2019 es fregaven els 625 euros. La pandèmia, tanmateix, va frenar relativament aquesta accelerada i la mitjana va retrocedir als 600 euros fins a mitjans de l’any passat on van créixer fins als 650.

A Figueres el preu es manté constant i aquest 4t trimestre del 2021, es retorna, un cop més, als 450 euros de mitjana. Ja fa tres anys que es mantenen dins aquest interval comprès entre els 450 i els 475 euros. Tot i això, a la capital de l’Alt Empordà encara no s’han recuperat els preus previs a la crisi econòmica, ja que a mitjans del 2008 llogar-hi un pis valia de mitjana uns cent euros menys que ara.

Al Baix Empordà, el lloguer a l’últim trimestre del 2021 s’igualava al dels darrers trimestres: 550 euros. Es prolonga així una llarga estabilització de preus dins l’interval de 525 i 550 euros. Com a Girona, es manté en les xifres que hi havia el 2008. Per altra banda, el preu més baix va assolir-se el 2014, amb 400 euros i suposant una disminució de 150 euros, un 27% de caiguda. El 2021 amb 550 euros mensuals, els preus queden igualats en els dels màxims del 2008, i recuperen entre 125 i 150 euros respecte del període més baix 2012-2014.

Finalment, i a l’altra cara de la moneda, Olot va finalitzar el 2021 amb una mitjana de preu de lloguer de 450 euros, més elevada que el 2008. Aquesta xifra s’obté després de tres trimestres consecutius amb preus inferiors. La pandèmia va provocar a la capital garrotxina la disminució fins als 400 euros. A partir de la segona meitat del 2021, els preus van remuntar fins a arribar als 450, la mateixa xifra que a principis del 2020.