El passat dia 12 de gener era notícia que el govern holandès havia anunciat un pla per reduir les emissions procedents de la ramaderia. Per a això vol reduir la producció de fems, cosa que comporta reduir el cens ramader. Per a aquest pla mobilitzarà 25.000 milions d’euros d’aquí al 2035. En aquests 13 anys, espera que la cabanya ramadera holandesa es redueixi en un terç.

La idea és que els fons es destinin a compensar els ramaders, bé perquè deixin el sector o bé perquè facin una transició a mètodes de cultiu més extensius, amb menys animals i una major superfície de cultiu. Les mesures sempre serien de caràcter voluntari. És important tenir en compte que Holanda és un país de petita superfície però amb elevat cens ramader, per la qual cosa té la densitat ramadera més alta d’Europa, quatre vegades la del Regne Unit o França. Per la seva banda, els representants dels ramaders holandesos veuen amb gran preocupació aquesta mesura, que restarà, és important tenir-ho en compte, seguretat alimentària a Holanda. La pandèmia, entre altres coses, ha posat de manifest la importància de poder autoabastir-se d’aliments. El sector agrícola-ramader demana temps per reduir les emissions a través d’innovacions tecnològiques. Posen l’exemple dels cotxes. Tothom sap que són molt contaminants però el govern no decideix que se’n redueixi el nombre, sinó que regula perquè es produeixin models menys contaminants.