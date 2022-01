El Fons Monetari Internacional (FMI) ha retallat sis dècimes la previsió de creixement del PIB espanyol aquest any i ara el situa en el 5,8%. Les noves projeccions de l’organisme són més pessimistes per al 2022, però més optimistes per al 2023, any en què estima que l’economia espanyola creixerà un 3,8%, més d’un punt més respecte als càlculs anteriors.

Malgrat la rebaixa, si es compleixen aquestes projeccions, l’economia espanyola serà la que més creixerà de les grans economies de la zona euro el 2022. A més, l’FMI també ha retallat vuit dècimes fins al 4,9% l’estimació d’increment del PIB espanyol el 2021. Amb aquests càlculs, l’economia espanyola encara es quedaria l’any 2022 a una dècima de recuperar-se de la caiguda del 2020. Si es compleixen els pronòstics per al 2022, el PIB espanyol serà el que més creixerà de les grans economies de l’eurozona, que de mitjana tindrà un augment del PIB del 3,9%, quatre dècimes menys respecte als càlculs anteriors. En canvi, l’FMI augmenta cinc dècimes fins al 2,5% la projecció de creixement del PIB de l’eurozona el 2023.