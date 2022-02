La Secció Tercera penal de l’Audiència Nacional ha reobert la causa seguida contra el president de Repsol, Antonio Brufau, i l’expresident de CaixaBank Isidre Fainé, segons un acte donat a conèixer ahir que especifica que de la recerca duta a terme en el cas Villarejo es desprèn l’existència de conductes delictives, susceptibles de ser constitutives dels delictes de suborn i de descobriment i revelació de secrets.

Els magistrats donen la raó a la Fiscalia Anticorrupció, a l’empresari Luis del Rivero i a l’acusació que exerceix Unides-Podem contra l’acte del jutge Manuel García-Castelló que va acordar el sobreseïment provisional de les acusacions contra Brufau i Fainé, però també de les persones jurídiques Repsol i CaixaBank. Des de l’entitat bancària s’assenyala que «continuarà col·laborant amb la Justícia per facilitar qualsevol informació, tal com demana la Sala» amb «la convicció que les diligències» per practicar «portaran al fet que es dicti una nova resolució de sobreseïment».

Els magistrats asseguren que hi ha indicis dels quals pot desprendre’s que la iniciativa de dur a terme la contractació del comissari José Manuel Villarejo, així com d’altres dirigides a reaccionar contra el pacte Sacyr-Pemex, «va sortir del senyor Brufau» i que aquest «va ser informat amb detall» dels resultats de les gestions realitzades amb el grup Cenyt, de l’excomissari Villarejo.