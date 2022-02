El Govern vol obligar les grans elèctriques a participar en subhastes de contractes de venda d’electricitat a termini amb preus estables, amb l’objectiu de fer arribar electricitat més barata amb subministraments llargs a comercialitzadores independents i a la gran indústria. Unes subhastes a les quals els grans grups (Iberdrola, Endesa, Naturgy i EDP) estarien obligats a acudir de manera forçosa per subhastar part de la seva electricitat produïda per nuclears, hidroelèctriques i eòlica.

El pla de l’executiu és que la primera d’aquestes subhastes se celebri aquest any i ja s’ha trobat amb el rebuig frontal de les grans elèctriques contra una mesura que forma part del pla de xoc governamental per esmorteir l’impacte en el rebut de llum de l’espiral de pujades dels mercats d’electricitat i gas.

Per a les grans elèctriques no serà una opció participar-hi, serà una obligació acudir a aquestes subhastes i cedir part de la seva producció a comercialitzadores independents alienes als grans grups energètics o directament a la gran indústria perquè pugui contenir els costos energètics en plena espiral de pujades. El Govern destaca que el seu objectiu és augmentar la liquiditat dels mercats a termini perquè la indústria i les comercialitzadores puguin accedir a energia a preus raonables i de manera estable.

Les grans companyies, generalment, venen tota o gairebé tota la seva producció elèctrica a les seves pròpies comercialitzadores, a filials del mateix grup o a altres clients. Des del sector elèctric es denuncia que l’energia hidroelèctrica i la nuclear ja està venuda a clients finals a preu fix. «Si es fessin les subhastes, no s’incrementaria la contractació a termini, sinó que es trauria l’energia a uns clients per donar-la a altres. L’energia està venuda i no hi ha energia per subhastar sense perjudicis per als clients que ja la tenen comprada», es queixa una de les grans elèctriques.

Segons les companyies, la seva producció elèctrica per al 2022 també està venuda ja de manera molt majoritària, destacant que han tancat contractes en la majoria dels casos per a més del 80% de la generació del proper any. Els contractes bilaterals de subministrament d’electricitat a termini inclouen clàusules per modificar les condicions o per suspendre’ls en cas que canviïn les condicions reguladores o per determinats llindars de preus. Les elèctriques adverteixen que hauran d’activar aquestes clàusules si el Govern els obliga a acudir a aquesta subhasta forçosa.

Els grups mantenen, a més, que es penalitzarà els clients que van ser previnguts i van contractar el subministrament amb temps, i beneficiarà justament els que van preferir no cobrir el risc de possibles pujades de preu. «Les subhastes impedirien el compliment de contractes que ja han estat signats», denuncien les companyies.