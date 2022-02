Les dones haurien de cobrar un 26% més de mitjana per erradicar la bretxa salarial, segons dades del 2019 interpretades per CCOO de Catalunya. La diferència entre el que van cobrar les dones i els homes aquell any va ser del 20,64% segons els càlculs de l'INE, que deixen fora part dels treballadors temporals. La taxa s'ha reduït en dos punts des del 2018, una tendència a la baixa que es va notar més en les dones que cobraven menys per l'increment del Salari Mínim Interprofessional.

Tot i això, les dades mostren una proporció creixent de dones amb sous molt baixos que s'accentua a partir del 2020, quan la pandèmia va disparar fins al 42,32% les treballadores amb sous inferiors a l'SMI, segons l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.