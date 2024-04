Hisenda avisa: arribarà fins al final per cobrar això tot i que no ho vulguis

La procrastinació a l’hora de pagar una multa de trànsit no és una bona idea. A ningú li agrada haver de rascar-se la butxaca però una vegada que se’ns ha sancionat per una infracció relacionada amb el nostre vehicle el millor pot ser pagar-la al més aviat possible llevat que s’opti per recórrer-la.

No procedir d’aquesta manera no només impedeix que ens puguem beneficiar de les reduccions per pagament immediat que hi ha establertes sinó que si ens entossudim a desatendre les successives advertències que l’administració ens farà arribar el deute s’incrementarà amb durs recàrrecs i quan el seu cobrament arribi en mans de l’Agència Tributària podríem veure embargats els nostres comptes bancaris o béns perquè l’únic objectiu de l’organisme serà fer-nos pagar la sanció de la manera que sigui i amb un càstig econòmic del 10%, en principi, i d’un 20%, seguidament, més les costes de notificació i els interessos de demora.

En resum, llançar un pols a la DGT i, més endavant, a l’Agència Tributària, quan es tracta del pagament d’una multa, no és aconsellable: tindrem totes les de perdre.