El Govern de la Generalitat i el sector turístic català van mostrar ahir el seu desacord amb la sentència del Tribunal Suprem que eximeix a Airbnb d’eliminar anuncis d’habitatges turístics il·legals. El Departament d’Empresa i Treball, CONFECAT, PIMEC Turisme, Foment, Acave, Turalcat i la Federació Catalana de Càmpings van manifestar el seu desacord amb la sentència del Tribunal Suprem que anul·la l’ordre de la Direcció General de Turisme de 2015 que obligava a Airbnb a eliminar més de 14.000 anuncis d’habitatges turístics que no estaven inscrites en el Registre de Turisme de Catalunya. El número de registre és obligatori segons la normativa catalana per a identificar als establiments i com a garantia de legalitat.

El sector turístic i el Govern consideren que la sentència «afecta negativament a les empreses que realitzen la seva activitat de manera legal, les comunitats locals, els mateixos turistes i les administracions», en considerar que l’exigència no suposava un «control excessiu» sobre l’empresa. El Govern considera que l’obligació de publicar el número d’identificació del Registre de Catalunya com a marca la llei catalana és una mesura adequada ja que aquest codi de la inscripció és un certificat de legalitat. Mentre el marc legal s’ha aplicat s’ha requerit la retirada de desenes de milers d’anuncis als operadors.