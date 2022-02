Ferrallats Armangué, amb seu a Celrà, obrirà una nova delegació a Navarra, en la qual hi haurà un centre productiu i comercial. L’empresa gironina ha destinat 3 milions d’euros en l’adquisició de la nau i la compra de maquinària. L’obertura crearà 25 nous llocs de treball i està pensada per produir mensualment 1.000 tones de material, per tal d’assolir l’objectiu anual de les 12.000 tones.

La delegació donarà servei principalment al mercat francès, a la zona de Bordeus i Nantes, on destinarà el 50% de la producció, mentre que l’altra meitat serà per al mercat nacional a la zona de Navarra, el País Basc i el nord de Castella i Lleó. Actualment, la seu de Celrà era l’encarregada de produir pel mercat francès. Fonts de l’empresa van confirmar que la demanda era tan elevada que van decidir obrir el nou centre productiu de Navarra. Aquesta nova localització, prop de la frontera entre Espanya i França, permetrà estalviar temps i recursos a la companyia, ja que els serà més ràpid i fàcil la zona atlàntica de França. A part de la delegació de Navarra, el grup té centres a Valls i la Vall de Bianya, encarregtas de la producció del mercat català, Celrà, que dona servei al mercat francès i català, i a Mallorca, encarat a la demanada a les Balears. A més, tenen delegació a Andorra i París, aquesta última exclusivament comercial. En total, i sense tenir en compte l’obertura de Navarra, Ferrallats Armangué ocupa una superfície total de 33.100 metres quadrats. El grup, especialitzat en la producció de productes com ara la malla electrosoldada, armadures muntades d’acer, estreps o ferralla, dona feina a 140 persones (sense incloure la nau navarresa). A part de produir, l’empresa també distribueix i ven a magatzems especialitzats en construcció, ferro o distribuïdors d’acer per formigó estructural. En total, la facturació del grup el darrer exercici va ascendir fins als 80 milions d’euros.