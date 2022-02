Un mínim exempt comú per a totes les autonomies de règim comú. Aquest és un dels punts que estan sobre la taula en la que, en principi, ha de ser avui la darrera reunió de la comissió d’experts creada per Hisenda per donar pautes sobre la reforma fiscal, amb l’objectiu inicial de lliurar les conclusions a la titular del ministeri, María Jesús Montero, la setmana que ve.

Aquesta és una de les idees que s’estudien per limitar l’extremada competència fiscal entre autonomies, si bé comunitats del PP, especialment Madrid, s’oposen radicalment a mesures dirigides a augmentar els impostos i advoquen per bonificacions que exonerin del pagament de successions i donacions o redueixin substancialment la seva liquidació o alliberin de l’impost de patrimoni, cosa que ha actuat com un imant per a algunes fortunes. L’impost del patrimoni, que es va reinstaurar el 2011 després de la crisi financera, és molt qüestionat per recaure essencialment sobre les classes mitjanes. La patronal catalana, Foment del Treball, s’ha anticipat a les conclusions dels savis d’Hisenda i aquesta mateixa setmana ha divulgat les conclusions del seu propi grup d’experts, que advoquen per la supressió del gravamen.